Банк Франции понизил в 2 раза оценку ВВП страны из-за протестов

Банк Франции ухудшил прогноз по росту ВВП страны на четвертый квартал с прежней оценки 0,4% до 0,2% из-за протестов в стране, сообщил французский ЦБ . Убытки превысили миллиард евро.

"В ноябре протесты затронули больше всего промышленный сектор. Агропродовольственный сектор, автопром, транспорт, ритейлеры пострадали больше", — поясняет Банк Франции.

Пострадал гостиничный и ресторанный бизнес.

В итоге ухудшена оценка роста ВВП в четвертом квартале в сравнении с третьим.

До протестов, в сентябре 2018 г. французский ЦБ прогнозировал рост в ближайшие годы в размере 1,6%, что ниже пика в 2017 г., но выше, чем его потенциальный темп роста.

Акции протеста в разных регионах страны стали катастрофой для страны, наибольший ущерб нанесен Парижу, заявил министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр. Бизнес теряет до половины своей обычной выручки каждый день.

По данным мэрии Парижа, убытки только за 1 декабря составили 3-4 млн евро, а федерация автоперевозчиков Франции объявила об убытках в 400 млн евро из-за блокады дорог.

Движение "Желтых жилетов" началось 17 ноября 2018 г. с протестов против налогов на автомобильное топливо и роста цен на АЗС.

В начале декабря власти Франции решили отложить на полгода введение налогов на дизельное топливо, пойдя на уступки протестующим "Желтым жилетам", сообщали ранее "Вести. Экономика".