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Суд отказал Greenpeace в иске по стройке «Северного потока — 2» 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Московский районный суд Санкт-Петербурга отказал международной экологической организации Greenpeace в иске оператору строящегося газопровода "Северный поток — 2" с требованием запрета сооружения газовой магистрали в зоне Кургальского заказника в Ленинградской области, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба городских судов (ОПСС).
"Московский районный суд… рассмотрел исковое заявление отделения международной неправительственной некоммерческой организации "Совет Гринпис" к Nord Stream 2 AG о запрете строительства газопровода… Суд, выслушав мнение участников процесса, в удовлетворении требований истца отказал", — говорится в сообщении.
Как уточняет судебная пресс-служба, экологи настаивали на запрете строительства газопровода "Северный поток-2" на территории Кургальского заказника траншейным способом. По их данным, в результате строительства газопровода на маршруте протяженностью 3,7 километра в зоне природного заказника "будут полностью вырублен лес, уничтожен напочвенный растительный покров в полосе шириной от 30 до 60 метров, проложены две траншеи, в которых уложены нитки газопровода, построена дорога".
Это, по оценке экологической организации, может повлечь за собой нарушение среды обитания объектов животного мира и растений, занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Ленобласти, а также нарушит права неопределенного круга лиц на благоприятную окружающую среду, информирует ОПСС.
Ранее в сентябре компания Nord Stream 2 AG, оператор строящегося газопровода "Северный поток — 2", сообщала, что совместно с консалтинговой компанией КБ "Стрелка" разработает комплексный план управления Кургальским заказником, через территорию которого будет пролегать часть будущей газовой магистрали. Как сообщал представитель комитета по природным ресурсам Ленинградской области Федор Стулов, принятие этого документа ожидается в ноябре 2019 года, а затем начнется его реализация.
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