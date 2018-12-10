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Грязный воздух застопорил Китай 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Из-за плохой экологии Китай ежегодно теряет 10,1 миллиарда долларов, пишет PV Magazine со ссылкой на исследование ETH Zurich. Эту сумму предприятия страны тратят на производство энергии, которую могли бы вырабатывать с помощью солнечных батарей.
Авторы подсчитали, что полная очистка воздуха Китая от вредных выбросов могла бы сильно повысить эффективность солнечных батарей и работающих на них электростанций. Ежегодная экономия могла бы составить 85-158 тераватт в час, или до 17 процентов.
По словам исследователей, Китай был близок к тому, чтобы начать зарабатывать на благоприятной окружающей среде, однако в 2016 году власти свернули программу солнечной электроэнергетики из-за сбоев в сети.
Помимо более эффективного производства энергии, сэкономить удалось бы на освещении, поскольку улицы китайских городов стали бы на 11 процентов светлее, заключают авторы.
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