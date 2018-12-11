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Энергетическое доминирование США оказалось под угрозой 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Торговая война с Китаем создает дополнительные трудности для развития американской энергетики и ставит под угрозу планы администрации Дональда Трампа по превращению страны в чистого экспортера углеводородов, пишет Fox Business со ссылкой на отчет агентства IHS Markit.
По данным авторов, энергетический сектор последние десять лет был драйвером для развития экономики США. Благодаря развитию новых технологий добыча газа в стране увеличилась на 60 процентов с 2008 года. Это позволило сократить существовавший ранее торговый дефицит (превышение импорта над экспортом) в конкретной отрасли более, чем на 75 процентов. Экономике в целом это приносило около 250 миллиардов долларов ежегодно.
Такая динамика полностью соответствовала целям президента Дональда Трампа, не раз говорившего о планах превратить страну в чистого экспортера нефти и газа. Этого, по мнению аналитиков, можно было бы добиться уже к началу следующего десятилетия.
Однако введение повышенных заградительных пошлин на зарубежные (прежде всего, китайские) сталь и алюминий привело к тому, что газовые и нефтяные компании остались без дешевого сырья для строительства трубопроводов, необходимых для транспортировки добытого топлива. Местные производители просто не в состоянии удовлетворить потребности энергетиков.
В результате уже весной резко сократился экспорт американского сжиженного природного газа (СПГ) в Китай. С января по апрель туда отправились 14 танкеров из США, в мае-июне — только один. Пекин начал искать альтернативных поставщиков, и летом в страну прибыла первая партия российского СПГ с завода «Ямал-СПГ», принадлежащего компании «Новатэк».
Из-за беспокойства о невостребованности будущей продукции иностранные инвесторы (в частности, австралийские) отказываются от ранее одобренных вложений в американские проекты по добыче газа, отмечают аналитики.
В начале декабря СМИ сообщали, что Пекин и Вашингтон близки к перемирию в торговой войне. По их данным, Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин готовятся заключить соглашение, по которому Китай, помимо прочего, обязуется закупать больше американских соевых бобов и СПГ.
Сообщалось, что соглашение, если оно будет подписано, может способствовать возобновлению ранее замороженных проектов по добыче и сжижению природного газа на территории США.
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