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Китай пошел на существенную уступку Трампу 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
После переговоров президента США Дональда Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина Китай решил пойти на уступки и существенно снизить пошлины на американские автомобили.
По данным источников Bloomberg, речь идет о сокращении пошлин с 40% до 15%, пишет «Интерфакс».
Несмотря на то, что Трамп раньше уже заявлял, что Китай готов снизить пошлины на автомобили из США, источники отмечают, что окончательное решение о снижении пошлин еще не принято. Пекин заявление Трампа не подтвердил.
Россия не намерена вмешиваться в торговую войну США и Китая
По их данным, представители торговых ведомств США и Китая провели телефонные переговоры. Они уверены, что это свидетельствует о продолжении диалога обеих стран, несмотря на арест главного финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу в Канаде по запросу американских властей и резко негативную реакцию властей КНР.
Напомним, Вашингтон пригрозил новыми пошлинами, если до 1 марта не будет достигнуто соглашение по торговой сделке с Китаем.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как важнейший прецедент с задержанием Ваньчжоу Мэн может отразиться на Китае и России, а также о том, как торговая война с Китаем разоряет сами США.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
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