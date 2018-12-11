Китай пошел на существенную уступку Трампу

После переговоров президента США Дональда Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина Китай решил пойти на уступки и существенно снизить пошлины на американские автомобили.

По данным источников Bloomberg, речь идет о сокращении пошлин с 40% до 15%, пишет «Интерфакс»

Несмотря на то, что Трамп раньше уже заявлял, что Китай готов снизить пошлины на автомобили из США, источники отмечают, что окончательное решение о снижении пошлин еще не принято. Пекин заявление Трампа не подтвердил.

По их данным, представители торговых ведомств США и Китая провели телефонные переговоры. Они уверены, что это свидетельствует о продолжении диалога обеих стран, несмотря на арест главного финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу в Канаде по запросу американских властей и резко негативную реакцию властей КНР.

Напомним, Вашингтон пригрозил новыми пошлинами, если до 1 марта не будет достигнуто соглашение по торговой сделке с Китаем.