США перенесли повышение пошлин на китайские товары на 2 марта

Офис торгового представителя США в пятницу перенес на 2 марта запланированное повышение импортных пошлин на китайскую продукцию на $200 млрд Об этом в субботу сообщило агентство Reuters

По его данным, дата повышения пошлин с 10% до 25% перенесена с 1 января на 2 марта. Соответствующее изменение внесено в Федеральный реестр США (сборник официальных документов американского правительства). Эта мера не затронет товары из категории "технологии", на которые уже действуют пошлины в 25%.