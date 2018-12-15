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США перенесли повышение пошлин на китайские товары на 2 марта 

ТАСС + ещё 6 2 часа назад
Фото: ТАСС
Офис торгового представителя США в пятницу перенес на 2 марта запланированное повышение импортных пошлин на китайскую продукцию на $200 млрд Об этом в субботу сообщило агентство Reuters.
По его данным, дата повышения пошлин с 10% до 25% перенесена с 1 января на 2 марта. Соответствующее изменение внесено в Федеральный реестр США (сборник официальных документов американского правительства). Эта мера не затронет товары из категории "технологии", на которые уже действуют пошлины в 25%.
14 декабря агентство Bloomberg сообщало, что администрация США отложит повышение импортных пошлин на китайскую продукцию до 1 марта следующего года. Ранее минкоммерции КНР заявило, что переговоры с США об устранении торгово-экономических противоречий продвигаются успешно, Китай ожидает от них положительных результатов.
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