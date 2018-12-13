Международные резервы России выросли на $1,5 млрд

За неделю международные резервы России выросли на $1,5 млрд и на 7 декабря составили $463,6 млрд против $462,1 млрд на 30 ноября. Об этом сообщается на сайте Банка России.

"Объем международных резервов за неделю вырос на $1,5 млрд, или на 0,3%, в результате положительной рыночной переоценки и на 7 декабря составил $463,6 млрд", — говорится в сообщении.

Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства.

Ранее сообщалось, что международные резервы России выросли на $2,5 млрд