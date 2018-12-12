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В российском масле нашли говяжий жир и кишечную палочку 

Рамблер + ещё 4 3 часа назад
Фото: ТАСС
Эксперты Росконтроля исследовали образцы сливочного масла, представленного на полках в российских магазинах и пришли к ужасающим выводам. Только 6 брендов из 37 прошли проверку, остальные специалисты потреблять не рекомендуют, говорится в сообщении на сайте организации.
Никаких вопросов у специалистов не возникло только к маркам «Вкуснотеево», «Радость вкуса», «Брест-Литовск», «Экомилк», Valuiki и «Белорусское».
Остальные производители идут на всевозможные хитрости только ради того, чтобы удешевить производство. Например, бренды «Родная кухня», «Солнечная долина», «Лав продукт», «Молоко плюс», «Посейдон сервис» и «Домик в деревне» используют говяжий и свиной жиры.
«Немолочные животные жиры представляют прямую угрозу для жизни и здоровья, так как могут спровоцировать болезни органов кровообращения», — заметил руководитель аналитического бюро экспертного центра Союза потребителей Андрей Мосов.
Специалисты уверяют, что большинство представленных образцов по вкусу, цвету, запаху и консистенции отличаются от натурального сливочного масла — имеют посторонние привкусы и запахи ароматизатора. Эксперты обрушились с критикой на 12 марок: «Молоко плюс», «Киржачский молочный завод», «Ровеньки», «Родная кухня», «Солнечная долина», «Число му», «Посейдон сервис», «Выбор хозяйки», «Балтком», «Сернурский сырзавод», «Искренне ваш», «Крестьянские узоры».
В отношении брендов «То самое масло» и «Кубанский молочник», уверяют эксперты, необходимо принимать серьёзные меры, поскольку в их продукции была обнаружена кишечная палочка, которая может вызвать у потребителя инфекцию или отравление.
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