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Бундестаг призвал бойкотировать «Северный поток — 2» 

News.ru + ещё 7 54 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Властям Германии необходимо в срочном порядке пересмотреть своё отношение по строительству газопровода «Северный поток-2».
Евросоюз должен сплотившись подойти к решению вопроса и совместными усилиями отреагировать на действия Российской Федерации, заявил глава комитета федерального собрания Германии по внешней политике Норберт Рёттген.
«У проекта «Северный поток -2» имеются явные "геополитические притязания" и Европа должна быть уверенна, что российское голубое топливо будет и в дальнейшем поступать через Украину», — заявил Рёттген в интервью британской газеты The Guardian.
Глава комитета бундестага считает, что именно так можно надавить на Москву, полностью исключив применение военных сил, информирует «Политика Сегодня».
По данным издания, громкое заявление Рёттгена связано с недавним инцидентом в Керченском проливе.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что призывы США к Европе заблокировать «Северный поток — 2» являются попыткой сорвать коммерческий проект, писал News.ru.
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