Сбербанк ожидает повышения ставки ЦБ РФ на 0,25 п.п. на ближайших заседаниях

Николай Фролов. Банк России может повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта уже на ближайшем заседании, 14 декабря, или на следующем, заявил управляющий директор центра макроэкономических исследований Сбербанка

"Наши ожидания, что повышение ставки возможно на ближайшем заседании, возможно, на следующем, на 0,25 процентного пункта", — сказал он.

При этом Фролов отметил, что Банк России вряд ли сможет перейти к нейтральной денежно-кредитной политике до 2021 года, в основном из-за повышения НДС.

"Сейчас мы видим нейтральный уровень ставки 6,75%. И до 2021 года у Центрального банка, на наш взгляд, не будет возможности к ней перейти", — указал он.

В настоящее время ключевая ставка составляет 7,5% годовых. При этом Банк России в пресс-релизе по итогам последнего заседания совета директоров, 26 октября, сохранил сигнал о возможном дальнейшем повышении ключевой ставки — такое решение будет приниматься с учетом динамики инфляции и валового внутреннего продукта страны, а также внешних рисков, отмечал регулятор.