Наличные уходят с карт

В III квартале этого года россияне, у которых есть банковские карты, сняли с них 20,4 трлн рублей. Это максимальный показатель за всю историю наблюдений. Рост объёма составил 3% год к году, или на 517 млрд рублей, следует из материалов Центробанка , которые изучил News.ru. Всплеск снятия наличных произошёл во II квартале этого года — в апреле-июне население обналичило почти на триллион рублей больше, чем в I квартале. А разница между III и II кварталом составляет всего 55 млрд рублей.

Рост объёмов снятия наличных во многом обусловлен рекордными выдачами в 2018 году потребительских кредитов и кредитов наличными, рассуждает вице-президент по розничному комиссионному бизнесу банка «Восточный» Владимир Кудряшов . Так, портфель необеспеченных потребительских ссуд банков за январь-сентябрь 2018 года вырос на 16,8% против 7,8% за аналогичный период прошлого года, говорится в материалах ЦБ. В итоге показатель достиг семи трлн рублей. Банки активно используют в процессе кредитования карты: клиент, в случае одобрения займа, получает на руки «пластик», на который и перечисляются деньга, а дальше клиент зачастую просто обналичивает кредитные средства, поясняет Кудряшов.

Не исключено, что рост снятия наличных связан с желанием людей пользоваться преимуществами разных платёжных инструментов — банковских карт, электронных кошельков, сервисов для денежных переводов, добавляет директор по развитию продуктов электронной коммерции группы QIWI Георгий Коннов. Население получает зарплаты на карты, которые им оформляет работодатель, но, как правило, по таким картам не предусмотрено большое количество дополнительных опций, таких, как скидки, cashback или участие в программах лояльности, поясняет банкир, а переводы между картами с зарплатных продуктов также подразумевают комиссию.

«Соответственно, россияне предпочитают снимать с зарплатных карт деньги и перекладывать их на другие инструменты», — утверждает Коннов.

В этом году также отмечается рост интереса к инвестиционным продуктам, открытию ИИС, косвенно этот факт тоже мог оказать влияние на динамику обналичивания карт, добавляет он.

Несмотря на то, что растёт объём снятия наличных в абсолютном выражении, доля таких операций по картам снижается. Так, в 2016 году за первые девять месяцев доля снятия наличных составила 71%, в 2017-м уже 66%, а в этом году она опустилась до 59,7%, отмечает инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин.

«Поэтому на самом деле мы наблюдаем тренд по росту доли рынка безналичной оплаты, а рекордный объём снятия связан с увеличением суммы денег в обороте и ростом банковского сектора», — поясняет он.

В то же время, россияне в сентябре вывели из оборота 11,2 млрд рублей, буквально спрятав эти наличные под подушкой, писал ранее News.ru. Это следует из того, что объём наличных денег в обращении уменьшился до 9,14 млрд рублей, говорится в материалах ЦБ. Снижение произошло впервые с начала года без учёта января.

Если продолжится рост объёмов потребительского кредитования, которого ожидают в 2019 году, а также если не будет резких шоков в экономике, то объёмы снятия наличных с карт будут сравнимы с показателем это года, прогнозирует Владимир Кудряшов из «Восточного». Но впоследствии, безусловно, тренд изменится, добавляет он — к перелому приведут рост финансовой грамотности населения, изменения тарифных планов банков по картам, а также последовательная стратегия ЦБ по наращиванию доли безналичных платежей.