США уличили в желании поднять цены на газ в Европе

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности рассказал НСН, почему США добиваются запрета «Северного потока-2» и зачем хотят запереть Россию на транзите газа через Украину.

В Кремле заявили, что резолюция палаты представителей США против «Северного потока-2» — это попытка помешать реализации сугубо коммерческого проекта. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . По его словам, США используют недопустимые методы, назвав их «закамуфлированной недобросовестной конкуренцией», сообщает РБК. Пресс-секретарь отметил, что проект необходим не только России, но и потребителям газа в Европе. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН подтвердил, что США в вопросе «Северного потока-2» занимаются недобросовестной конкуренцией. Запретив «Северный поток-2» и используя Украину в своих целях, американские компании-поставщики смогут вынудить Европу покупать газ у них.

«США хотят запереть Россию на транзите газа через Украину. Так как они Украину контролируют, то в дальнейшем смогут регулировать объем транзита российского газа в Европу. Под предлогами, например, технической неисправности, модернизации они сократить поставки российского газа. Это создаст дефицит газа на европейском рынке, цены станут высокими и США смогут поставлять туда свой СПГ (сжиженный природный газ — НСН). Сейчас они отправляют СПГ в Азию и страны Южной и Латинской Америки, потому что там цены высокие. В Европе они низкие, так как Россия поставляет туда свой газ. В этом и есть план американцев», — пояснил специалист.

По мнению Юшкова, намерения США в этом вопросе очевидны.

«Это не конспирологическая теория. США сами написали в своем санкицонном законе от августа 2017 года. В нем сказано, что президент имеет право принять санкции против «Северного поток-2» и это приведет к тому, что в газовой отрасти США вырастет число рабочих мест», — напомнил собеседник НСН.

Такие действия США приведут к ухудшению их отношений с Европой.

«Если США сейчас будут вводить запреты и санкции против «Северного поток-2», то это приведет к ухудшению отношений с европейцами. Газопровод уже строится на трех участках — в России, водах Финляндии и в Германии. Несмотря, что многие в Европе заявляют, что не надо строить «Северный поток-2», в реальности политики и экономисты выступают «за» него. Они понимают, что газопровод укрепит энергетическую безопасность, надежность газоснабжения Европы. Сейчас основной транзит проходит через Украину по трем основным маршрутам, возраст этих труб от 30 до 40 лет. Никто в постсоветский период на Украине не вкладывал в их ремонт и модернизацию. Нельзя не учитывать и наличие в этой стране радикальных группировок: кто поручится, что они не взорвут газопровод?..», — отметил Игорь Юшков.