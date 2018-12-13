Россия и Сирия обсуждают переход на взаиморасчеты в нацвалютах

РФ и Сирия в рамках заседания межправительственной комиссии в Дамаске обсуждают вопрос перехода на взаиморасчеты в нацвалютах стран, заявили РИА Новости главы технических комитетов делегаций стран.

11-е заседание МПК РФ и Сирии проходит в Дамаске со среды по пятницу. Российскую делегацию возглавил вице-премьер Юрий Борисов , сирийская сторона представлена вице-премьером и министром иностранных дел Валидом Муаллемом . Борисова сопровождает крупнейшая делегация из более чем 100 человек, более половины из них — бизнесмены, представители 20 российских компаний.

"Проблемы есть. Торговля несбалансирована. По итогам девяти месяцев она превысила 300 миллионов долларов, из них 296 миллионов, если не ошибаюсь — это экспорт РФ. Естественно, возникают вопросы, где взять рубли для того, чтобы рассчитываться. Идеальная схема предусматривает сбалансированность торговли и наличие соответствующей денежной массы. На эту тему тоже будут вестись разговоры", — заявил директор Департамента Азии, Африки и Латинской Америки министерства экономического развития Российской Федерации.

По его словам, сейчас стороны рассчитываются в основном в рублях, так как и Сирия, и Россия находятся под действием принятых третьими странами односторонних санкций.

"Что касается РФ, то никаких барьеров для ведения расчетов по торговым сделкам нет. Участники внешнеэкономической деятельности сами решают, какую валюту для расчетов использовать", — сказал Попов.

"Это одна из тем, которую предложила сирийская сторона", — ответила РИА Новости замглавы управления по планированию и международному сотрудничеству Сирии Сурайя Идлиби на вопрос, обсуждалась ли тема перехода на взаиморасчеты в рублях.

Она также сообщила, что главы делегаций, как ожидается, могут обсудить тему способа обхода санкций. "Что касается экономического аспекта, то мы намерены включить пункты, которые помогут обеим сторонам преодолеть эти санкции, даже если это потребует значительных усилий", — заявила Идлиби.