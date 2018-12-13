Ради рубля: поднимет ли ЦБ ключевую ставку

Заседание совета директоров ЦБ , на котором будет принято решение по ключевой ставке, на этой неделе будет особенным. Его итог аналитики предсказать не берутся. Часть экспертов считает, что, опасаясь разгона инфляции, ЦБ повысит ставку до 7,75%, другая — что для изменения ставки нет оснований. Самый негативный из возможных сценариев для рубля, если ЦБ решит сохранить ставку и одновременно примет решение о возобновлении покупок валюты. Тогда американский доллар сразу подорожает до 68 рублей.

На этой неделе в пятницу, 14 декабря, состоится заседание совета директоров ЦБ. По традиции на нем Банк России должен будет принять решение по ключевой ставке.

В этот раз мнение опрошенных «Газетой.Ru» экспертов о том, будет ли ЦБ поднимать ставку, разделились.

На данный момент ключевая ставка денежного рынка составляет 7,5% годовых.

Совет директоров Банка России поднял ее до текущего уровня на сентябрьском заседании.

Решение об ужесточении денежно-кредитной политики в сентябре было принято впервые с конца 2014 года и удивило аналитиков. Основным фактором, который на предыдущем заседании повлиял на решение ЦБ, стали опасения по поводу роста цен под давлением внешних факторов.

В декабре 2014-го из-за резкого ослабления рубля ЦБ поднял ставку с 10,5% до 17%, но уже в феврале следующего года регулятор начал ее снижать и делал это непрерывно в течение последних лет. В текущем году он понизил ее дважды — в феврале и марте с 7,75% до 7,25%.

После этого регулятор взял паузу.

Нынешний уровень ключевой ставки в 7,5% на 3,7 процентных пункта выше инфляции, которая в ноябре составила 3,8%.

«Ранее регулятор отмечал, что видит целевой уровень ключевой ставки в диапазоне «инфляция плюс 2 — 3 процентных пункта». При этом, несмотря на то что сейчас ключевая ставка даже превышает целевой диапазон, ожидания по ускорению инфляции в 2019 года могут стать причиной повышения ставки», — говорит главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.

Как отмечала ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина , в первом полугодии 2019 года из-за повышения НДС на 2% до 20% инфляция может ускориться до 5,5 — 6%.

На этом фоне регулятор может повысить ставку 14 декабря на 0,25 п.п. — до 7,75%, полагает Монастыршин.

При этом не только инфляция толкает ЦБ на принятие такого решения. Так, ФРС США уже провел три повышения базовой ставки в 2018 году на 0,25 п.п. и может это сделать еще раз на следующей неделе.

Центробанки развивающихся стран на этом фоне вынуждены также повышать ставки для того, чтобы обеспечить привлекательность своих валют и ограничить отток капитала с локальных рынков, говорит Монастыршин.

Судя по статистике, отток капитала из России продолжает ускоряться, лишая экономику валютных доходов и импортных товаров. В ноябре частный сектор вывез из страны $16,3 млрд долларов, отмечает ЦБ в оперативной оценке платежного баланса.

Всего с начала этого года по конец ноября отток капитала в 3,3 раза превысил прошлогодний.

«Для рубля повышение ставки является позитивным фактором. Повышение доходности рублевых активов из-за роста ставки стимулирует спрос на рубль со стороны нерезидентов», — говорит Монастыршин.

Впрочем, аналитик «Финам» Сергей Дроздов считает, что на данный момент веских причин для повышения процентной ставки у российского регулятора нет. Однако интрига остается, признает эксперт.

«С одной стороны, ЦБ, повышая процентную ставку, следует в русле ФРС США, с другой стороны — слабые показатели отечественной экономики говорят в пользу необходимости ведения более мягкой монетарной политики», — отмечает Дроздов.

Анастасия Соснова , аналитик «Фридом Финанс», также констатирует, что ЦБ придется в пятницу выбирать между двумя вариантами: повысить ставку на 0,25 п.п. или сохранить ее на нынешнем уровне.

При этом, по мнению эксперта, сейчас у ЦБ гораздо меньше оснований повышать ставку, нежели оставлять на прежнем уровне, чем в сентябре.

«В сентябре перед заседанием ЦБ рубль был гораздо более волатилен, чем сейчас, нервозность на валютном рынке достигала апогея, и в моменте курс доллара США на торгах тестировал отметку 70 руб. Высокая волатильность рубля при бездействии регулятора могла вылиться в его спекулятивное ослабление более чем на 15%, что говорило об угрозе реализации эффекта «переноса валютного курса на цены» и резкого скачка инфляции», — говорит она.

Самый негативный из возможных сценариев для рубля, если ЦБ решит сохранить ставку и одновременно примет решение о возобновлении покупок валюты, говорят аналитики.

В августе на фоне турбулентности на рынках ЦБ принял решение не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. Это привело к укреплению рубля.

Одна лишь новость о скором старте покупок иностранной валюты на рынке способна ослабить курс до 67 рублей за доллар, считает Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ.

Если ЦБ оставит ставку на нынешнем уровне и примет решение о возобновлении покупок валюты, это приведет к тому, что курс доллара может вырасти до 68 рублей, считает Монастыршин