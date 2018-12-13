Ради рубля: поднимет ли ЦБ ключевую ставку 

Заседание совета директоров ЦБ, на котором будет принято решение по ключевой ставке, на этой неделе будет особенным. Его итог аналитики предсказать не берутся. Часть экспертов считает, что, опасаясь разгона инфляции, ЦБ повысит ставку до 7,75%, другая — что для изменения ставки нет оснований. Самый негативный из возможных сценариев для рубля, если ЦБ решит сохранить ставку и одновременно примет решение о возобновлении покупок валюты. Тогда американский доллар сразу подорожает до 68 рублей.
На этой неделе в пятницу, 14 декабря, состоится заседание совета директоров ЦБ. По традиции на нем Банк России должен будет принять решение по ключевой ставке.
В этот раз мнение опрошенных «Газетой.Ru» экспертов о том, будет ли ЦБ поднимать ставку, разделились.
На данный момент ключевая ставка денежного рынка составляет 7,5% годовых.
Совет директоров Банка России поднял ее до текущего уровня на сентябрьском заседании.
Решение об ужесточении денежно-кредитной политики в сентябре было принято впервые с конца 2014 года и удивило аналитиков. Основным фактором, который на предыдущем заседании повлиял на решение ЦБ, стали опасения по поводу роста цен под давлением внешних факторов.
В декабре 2014-го из-за резкого ослабления рубля ЦБ поднял ставку с 10,5% до 17%, но уже в феврале следующего года регулятор начал ее снижать и делал это непрерывно в течение последних лет. В текущем году он понизил ее дважды — в феврале и марте с 7,75% до 7,25%.
После этого регулятор взял паузу.
Нынешний уровень ключевой ставки в 7,5% на 3,7 процентных пункта выше инфляции, которая в ноябре составила 3,8%.
«Ранее регулятор отмечал, что видит целевой уровень ключевой ставки в диапазоне «инфляция плюс 2 — 3 процентных пункта». При этом, несмотря на то что сейчас ключевая ставка даже превышает целевой диапазон, ожидания по ускорению инфляции в 2019 года могут стать причиной повышения ставки», — говорит главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.
Как отмечала ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина, в первом полугодии 2019 года из-за повышения НДС на 2% до 20% инфляция может ускориться до 5,5 — 6%.
На этом фоне регулятор может повысить ставку 14 декабря на 0,25 п.п. — до 7,75%, полагает Монастыршин.
При этом не только инфляция толкает ЦБ на принятие такого решения. Так, ФРС США уже провел три повышения базовой ставки в 2018 году на 0,25 п.п. и может это сделать еще раз на следующей неделе.
Центробанки развивающихся стран на этом фоне вынуждены также повышать ставки для того, чтобы обеспечить привлекательность своих валют и ограничить отток капитала с локальных рынков, говорит Монастыршин.
Судя по статистике, отток капитала из России продолжает ускоряться, лишая экономику валютных доходов и импортных товаров. В ноябре частный сектор вывез из страны $16,3 млрд долларов, отмечает ЦБ в оперативной оценке платежного баланса.
Всего с начала этого года по конец ноября отток капитала в 3,3 раза превысил прошлогодний.
«Для рубля повышение ставки является позитивным фактором. Повышение доходности рублевых активов из-за роста ставки стимулирует спрос на рубль со стороны нерезидентов», — говорит Монастыршин.
Впрочем, аналитик «Финам» Сергей Дроздов считает, что на данный момент веских причин для повышения процентной ставки у российского регулятора нет. Однако интрига остается, признает эксперт.
«С одной стороны, ЦБ, повышая процентную ставку, следует в русле ФРС США, с другой стороны — слабые показатели отечественной экономики говорят в пользу необходимости ведения более мягкой монетарной политики», — отмечает Дроздов.
Анастасия Соснова, аналитик «Фридом Финанс», также констатирует, что ЦБ придется в пятницу выбирать между двумя вариантами: повысить ставку на 0,25 п.п. или сохранить ее на нынешнем уровне.
При этом, по мнению эксперта, сейчас у ЦБ гораздо меньше оснований повышать ставку, нежели оставлять на прежнем уровне, чем в сентябре.
«В сентябре перед заседанием ЦБ рубль был гораздо более волатилен, чем сейчас, нервозность на валютном рынке достигала апогея, и в моменте курс доллара США на торгах тестировал отметку 70 руб. Высокая волатильность рубля при бездействии регулятора могла вылиться в его спекулятивное ослабление более чем на 15%, что говорило об угрозе реализации эффекта «переноса валютного курса на цены» и резкого скачка инфляции», — говорит она.
Самый негативный из возможных сценариев для рубля, если ЦБ решит сохранить ставку и одновременно примет решение о возобновлении покупок валюты, говорят аналитики.
В августе на фоне турбулентности на рынках ЦБ принял решение не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. Это привело к укреплению рубля.
Одна лишь новость о скором старте покупок иностранной валюты на рынке способна ослабить курс до 67 рублей за доллар, считает Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ.
Если ЦБ оставит ставку на нынешнем уровне и примет решение о возобновлении покупок валюты, это приведет к тому, что курс доллара может вырасти до 68 рублей, считает Монастыршин
«Регулятор с вероятностью в 55% примет решение о повышении ключевой ставки на 25 б.п. до уровня 7,75%. Это решение позволит оказать поддержку курсу рубля в случае возвращения ЦБ к покупке валюты на рынке», — резюмирует Антон Покатович, главный аналитик «БКС Премьер».