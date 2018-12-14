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Саудовская Аравия лишает США нефти 

News.ru + ещё 9 2 часа назад
Фото: Reuters
Госкорпорация Саудовской Аравии Saudi Aramco планирует радикально сократить поставки нефти и нефтепродуктов в США. Таким образом в Эр-Рияде хотят сдержать рост запасов углеводородов в стране. Как на это ответят в Вашингтоне и получится ли у Америки вновь обвалить рынок нефти, увеличив свои добычу и запасы, — выяснял News.ru.
На снижение поставок в Саудовской Аравии хотят пойти уже в январе. По данным Bloomberg, нефтеперерабатывающие заводы в США извещены, что нефти от саудитов они получат значительно меньше. Это решение было принято на фоне договоренностей государств-участниц ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи.
Таким образом, как отмечают эксперты, экспорт углеводородов в Штаты из Саудовской Аравии может вновь достигнуть 30-летнего минимума, установленного в конце 2017-го, — не более 582 тысяч баррелей в день, что на 40% меньше, чем за последние месяцы текущего года. Однако окончательных цифр пока нет. В 2018-м Эр-Рияд в среднем экспортировал в Вашингтон порядка 860 тысяч баррелей нефти в день, а во второй половине года этот показатель даже достигал 975 тысяч баррелей.
Это решение затронет, прежде всего, крупный американский бизнес. Снижение объёма поставок почувствуют на себе Valero Energy, Phillips 66, Chevron, Exxon Mobil и другие. Ожидается, что компенсировать выпадающие поставки им придётся за счёт более тесного партнёрства с Мексикой, Канадой и Венесуэлой.
Между тем Саудовская Аравия находится под сильным прессингом со стороны США. Эскалация напряжённости в итоге вылилась в то, что американский сенат принял резолюцию, в которой говорится, что наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд ответственен за гибель саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Это решение было принято единогласно.

Точка не поставлена

По мнению старшего аналитика «Альпари» Вадима Иосуба, разговоры о сокращении поставок нефти Саудовской Аравией в США — ещё не принятое решение, а слухи, и даже в случае его принятия цифры сокращения могут меняться.
«Рынок реагирует на новости в момент их появления. 13 декабря вечером нефть марки Brent подорожала после выхода новости с $60,9 до $62 за баррель, но уже 14 декабря ночью почти полностью отыграла этот рост назад, и торговалась днем в районе $61,1», — сказал Иосуб.
По его мнению, это сокращение не станет неразрешимой проблемой для США. Во-первых, сокращение произойдет после сильного роста поставок во втором полугодии 2018-го. Во-вторых, сами Штаты активно наращивают добычу сырья и недавно стали нетто-экспортёрами нефти. И наконец, выпадающие объёмы США смогут компенсировать, покупая нефть у своих соседей.
Само сокращение поставок, уверен Иосуб, связано с недавним решением ОПЕК+ уменьшить добычу и направлено на сокращение коммерческих запасов нефти в США, на которое обычно реагируют рынки.

Рынок не пострадает

В свою очередь аналитик института трейдинга и инвестиций «Феникс» Евгений Удилов считает, что факт сокращения экспорта именно в адрес США никак не скажется на динамике нефти.
«Решение сократить объёмы добычи уже отрабатывают на рынке, и были распродажи нефти перед принятием данного решения», — заявил Удилов.
Он подчеркнул, что недовольство США вызвано тем, что к их интересам и мнению не прислушиваются, и в целом сейчас ощущается слабость позиции на энергетическом рынке, а это повод ждать новые выпады агрессии в адрес России и других стран, кто поддержал планы на 2019 год по объёмам добычи.
Если в США начнётся активное наращивание собственной добычи, то это может вызвать снижение стоимости Brent к уровню 55$ за баррель. Понять о настрое Вашингтона можно будет по еженедельной динамике количества работающих американских буровых установок, отметил эксперт. Также не исключено, что может начаться постепенное наращивание количества запасов.
Валютный стратег TeleTrade Александр Егоров рассказал, что напрямую привязывать сокращение поставок в связи с тем, что сенат США признал вину саудовского принца в убийстве Хашогги, нельзя.
«На фоне относительно низких цен на нефть отказ от доли рынка — это прямые финансовые потери», — заявил Егоров.
Он считает, что Эр-Рияд руководствовался, скорее, экономическим выбором нежели имел место быть политический выпад в сторону Вашингтона.
Со своей стороны, эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов отметил, что сейчас в США добывается много нефти, поэтому добыча может быть расширена довольно быстро. Канада также может поставлять достаточное количество углеводородов в США, уверен он.
«Я не думаю, что арабские страны действительно могут себе позволить существенно сократить поставки нефти в США, или вовсе отказаться от этого — Саудовская Аравия нуждается в большом доходе», — говорит Гасанов.
И у Эр-Рияда, как правило, нет альтернативы нефти. Это может привести к значительному скачку цен на нефть, что навредит другим странам-импортёрам больше, чем США.
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