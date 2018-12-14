ЦБ прогнозирует инфляцию в России в 2019 году на уровне 5-5,5%

Банк России прогнозирует годовую инфляцию в РФ в интервале 5–5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в 2020 году, говорится в сообщении регулятора. Банк России на заседании совета директоров в пятницу принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 7,75% годовых Это уже второе повышение ставки в текущем году. "С учетом принятого решения Банк России прогнозирует годовую инфляцию в интервале 5,0–5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в 2020 году. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, принимая во внимание динамику инфляции и экономики относительно прогноза, а также учитывая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков", — отметили в ЦБ.