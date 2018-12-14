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ЦБ прогнозирует инфляцию в России в 2019 году на уровне 5-5,5% 

РИА Новости + ещё 8 42 минуты назад
Фото: ТАСС
Банк России прогнозирует годовую инфляцию в РФ в интервале 5–5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в 2020 году, говорится в сообщении регулятора.
Банк России на заседании совета директоров в пятницу принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 7,75% годовых Это уже второе повышение ставки в текущем году.
"С учетом принятого решения Банк России прогнозирует годовую инфляцию в интервале 5,0–5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в 2020 году. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, принимая во внимание динамику инфляции и экономики относительно прогноза, а также учитывая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков", — отметили в ЦБ.
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