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Новак назвал резолюцию ЕП по «Северному потоку — 2» политическим давлением 

РИА Новости + ещё 7 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Резолюция Европарламента с призывом остановить постройку газопровода "Северный поток-2" — это не новость, а политическое давление на участников проекта, который, тем не менее, продолжает реализовываться, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
"Мы неоднократно это слышим от отдельных инициаторов-противников этого проекта. На сегодняшний день — это не новость, это больше такое, на мой взгляд, политическое давление на участников реализации этого проекта. Проект продолжает реализовываться", — прокомментировал ситуацию Новак.
Европарламент принял в среду резолюцию, в которой призвал отменить реализацию проекта "Северный поток-2".
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока-2", осталось получить разрешения на строительство только от Дании. Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.
Против проекта активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток-2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.
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