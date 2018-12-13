Новак назвал резолюцию ЕП по «Северному потоку — 2» политическим давлением

Резолюция Европарламента с призывом остановить постройку газопровода "Северный поток-2" — это не новость, а политическое давление на участников проекта, который, тем не менее, продолжает реализовываться, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак

"Мы неоднократно это слышим от отдельных инициаторов-противников этого проекта. На сегодняшний день — это не новость, это больше такое, на мой взгляд, политическое давление на участников реализации этого проекта. Проект продолжает реализовываться", — прокомментировал ситуацию Новак.

Европарламент принял в среду резолюцию, в которой призвал отменить реализацию проекта "Северный поток-2".

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока-2", осталось получить разрешения на строительство только от Дании. Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.