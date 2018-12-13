Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода. Об этом сообщил глава Евросовета Дональд Туск. Об этом сообщил глава Евросовета Дональд Туск.
«Решение: ЕС единогласно продлевает экономические санкции против России, учитывая нулевой прогресс в реализации Минских соглашений», — написал Туск в Twitter.
Ранее сообщалось, что лидеры стран ЕС в ходе саммита 13—14 декабря намерены продлить на полгода экономические санкции в отношении России, срок действия которых истекает в конце января.