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Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода 

RT на русском + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода. Об этом сообщил глава Евросовета Дональд Туск. Об этом сообщил глава Евросовета Дональд Туск.
«Решение: ЕС единогласно продлевает экономические санкции против России, учитывая нулевой прогресс в реализации Минских соглашений», — написал Туск в Twitter.
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Ранее сообщалось, что лидеры стран ЕС в ходе саммита 13—14 декабря намерены продлить на полгода экономические санкции в отношении России, срок действия которых истекает в конце января.
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