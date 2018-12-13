Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода

Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода. Об этом сообщил глава Евросовета Дональд Туск. Об этом сообщил глава Евросовета Дональд Туск.

«Решение: ЕС единогласно продлевает экономические санкции против России, учитывая нулевой прогресс в реализации Минских соглашений», — написал Туск в Twitter.

Ранее сообщалось, что лидеры стран ЕС в ходе саммита 13—14 декабря намерены продлить на полгода экономические санкции в отношении России, срок действия которых истекает в конце января.