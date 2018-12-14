Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.36
$
66.60
75.35
75.65
Прогноз
17.12 – 24.12
$
66.15
76.40
Индексы и котировки Brent
60.95
+0.00 Золото
1240.84
–0.06 РТС
1124.49
–0.43
Динамика валют
EUR / USD
14.12
1.1357
–0.0032
29.11
1.1390
12.12
02.12
20.11

Трамп сдержал слово и пощадил Китай в торговой войне 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
США отложили повышение пошлин на китайские товары общим объемом 200 миллиардов долларов до марта 2019 года, пишет Bloomberg.
Соответствующий документ, по данным издания, будет опубликован в Федеральном реестре США уже 14 декабря. В нем прописано повышение пошлин с 10 до 25 процентов на ряд китайских товаров на общую сумму 200 миллиардов долларов в год с 1 марта.
Таким образом будет законодательно закреплено обещание президента США Дональда Трампа, данное им после встречи с председателем Китая СИ Цзиньпином в ходе саммита G20 в аргентинском Буэнос-Айресе. Тогда глава Белого дома заявил, что не будет повышать пошлины с 1 января ради заключения глобального соглашения с Пекином.
Ранее Трамп говорил, что надеется заключить такое соглашение в течение ближайших трех месяцев.
При этом китайская экономика по итогам ноября показала снижение темпов роста, пишет Bloomberg со ссылкой на материалы ежегодной экономической конференции в Пекине. Рост промышленного производства в ноябре составил 5,4 процента против 5,9 процента в октябре, торговли — 8,1 процента против 8,6 процента месяцем ранее.
Последние новости
Россию отказались наказывать из-за Керченского пролива Бутина признала вину в заговоре против США США решили помочь Украине изъять активы «Газпрома»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Инфляция съест вклады россиян146
РФ нашла способ купить турбины для Крыма в обход санкций1
ЦБ аннулировал лицензию московского банка
Финляндия подтвердила позицию по «Северному потоку-2»
Выключили станок: почему Евросоюз сползает в рецессию
Видео
02:18
Каким был бы рубль без антироссийских санкций
Рынки Экономика
00:31
Обвал рубля сочли спасением для экономики РФ
Рынки Экономика
27:12
Министр отказался верить в трудности россиян
Экономика В мире
08:01
Инфляция съест вклады россиян
Личный счет Статьи
00:30
ЕП выступил за прекращение «Северного потока — 2»
Компании В мире
03:21
Цена независимости: украинцам нечем платить за газ
Экономика Статьи
02:13
Путин продлил заморозку накопительной части пенсии
Личный счет
02:13
Пенсионный возраст хотят привязать к доходам
Личный счет
05:04
Схватка за Европу: Трамп проигрывает России
Экономика
04:56
Россия выдвинула ОПЕК+ собственные условия
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение