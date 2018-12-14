Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.41
$
66.65
75.07
75.31
Прогноз
17.12 – 24.12
$
66.15
76.66
Индексы и котировки Brent
60.97
–0.03 Золото
1238.41
–0.03 РТС
1116.46
–0.06
Динамика валют
EUR / USD
14.12
1.1290
–0.0099
29.11
1.1390
12.12
02.12
20.11

Бегство из российских активов усиливается 

Банки.ру 2 часа назад
Фото: Reuters
Совокупные чистые оттоки из российских активов на неделе, завершившейся в среду, 12 декабря, составили 290 млн долларов, свидетельствуют данные EPFR Global. Неделей раньше инвесторы забрали из акций и облигаций 50 млн долларов.
«Неделя оказалась одной из худших в году для потоков фондов как акций, так и облигаций. Риски продолжения спада на рынке возросли», — комментирует стратег БКС Вячеслав Смольянинов.
Больше всего потеряли фонды акций: отток средств из них составил 190 млн долларов. В БКС указывают, что колоссальный совокупный отток в значительной степени обусловлен динамикой крупнейшего активного фонда, специализирующегося на России, который показал отток 136 млн долларов за неделю.
По словам Смольянинова, другие страновые фонды также теряли деньги — иностранных инвесторов очевидно не слишком впечатлила сделка ОПЕК+. С начала месяца индекс Мосбиржи показал небольшое снижение, опустившись с 2392,5 до 2360,5 пунктов, однако за последнюю неделю снижение котировок акций усилилось. В частности акции «Газпрома» на фоне заявления американского конгресса и европарламента, призвавших блокировать строительство «Nord Stream-2», потеряли больше 7%.
Банки.ру: последние новости
ЦБ: инфляция в концу года составит 3,9–4,2% ЦБ назвал категории банков, по которым не будет оценивать качество ВПОДК и достаточность капитала Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск просел до 66,42 рубля
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦБ принял решение по ключевой ставке23
ЦБ дал прогноз по инфляции в 2019 году
В ФРГ высказались о резолюции по «Северному потоку-2»
Лукашенко обиделся на Россию из-за газового обмана2
ЦБ назвал дату возобновления покупок валюты
Видео
02:18
Каким был бы рубль без антироссийских санкций
Рынки Экономика
00:31
Обвал рубля сочли спасением для экономики РФ
Рынки Экономика
27:12
Министр отказался верить в трудности россиян
Экономика В мире
08:01
Инфляция съест вклады россиян
Личный счет Статьи
00:30
ЕП выступил за прекращение «Северного потока — 2»
Компании В мире
03:21
Цена независимости: украинцам нечем платить за газ
Экономика Статьи
02:13
Путин продлил заморозку накопительной части пенсии
Личный счет
02:13
Пенсионный возраст хотят привязать к доходам
Личный счет
05:04
Схватка за Европу: Трамп проигрывает России
Экономика
04:56
Россия выдвинула ОПЕК+ собственные условия
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение