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ЦБ принял решение по ключевой ставке 

Рамблер 2 часа назад
Совет директоров Центрального банка России принял решение увеличить ключевую ставку на 0,25% — с 7,5% до 7,75%. Об этом Daily Storm сообщает в мессенджере «Телеграм».
В последний раз регулятор поднимал ключевую ставку в сентябре нынешнего года, а до того не менял ее в течение четырех лет.
Сегодня утром начальник управления операций «Фридом Финанс» Георгий Ващенко, комментируя РБК вероятность ужесточения ЦБ денежно-кредитной политики, заявил, что две трети его коллег-экономистов считают повышение ключевой ставки нецелесообразным в связи отсутствием «сдвигов» в инфляции и производстве.
При этом эксперт отмечал, что ЦБ все-таки может повысить ставку из опасения, что так же вскоре поступит американский ФРС, что сделает рубль менее «привлекательным».
Два дня назад сегодняшнее повышение ЦБ ключевой ставки на 0,25% спрогнозировал управляющий директор центра макроэкономических исследований Сбербанка Николай Фролов. Также он прогнозировал, что к концу 2019 года ставка упадет до 7,5%, к концу 2020-го — до 7%, а к концу 2021-го — до 6,75%.
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