ЦБ принял решение по ключевой ставке

Совет директоров Центрального банка России принял решение увеличить ключевую ставку на 0,25% — с 7,5% до 7,75%. Об этом Daily Storm сообщает в мессенджере «Телеграм».

В последний раз регулятор поднимал ключевую ставку в сентябре нынешнего года, а до того не менял ее в течение четырех лет.

Сегодня утром начальник управления операций «Фридом Финанс» Георгий Ващенко, комментируя РБК вероятность ужесточения ЦБ денежно-кредитной политики, заявил, что две трети его коллег-экономистов считают повышение ключевой ставки нецелесообразным в связи отсутствием «сдвигов» в инфляции и производстве.

При этом эксперт отмечал, что ЦБ все-таки может повысить ставку из опасения, что так же вскоре поступит американский ФРС , что сделает рубль менее «привлекательным».