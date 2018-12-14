ЦБ сохранил прогноз по росту ВВП в 2019 году

Банк России сохранил прогноз по темпу прироста ВВП страны в следующем году на уровне 1,2-1,7%, говорится в сообщении регулятора.

ЦБ отмечает, что запланированное повышение НДС в 2019 году может оказать сдерживающее влияние на деловую активность, в особенности в начале года.

«Дополнительные полученные бюджетные средства уже в 2019 году будут направлены на повышение государственных расходов, в том числе инвестиционного характера. В результате, по прогнозу Банка России, темп прироста ВВП в 2019 году будет в границах 1,2–1,7%», — говорится в сообщении ЦБ.

В регуляторе не исключают повышения темпов экономического роста в последующие годы по мере реализации запланированных структурных мер.

14 декабря ЦБ повысил ключевую ставку на 0,25 п.п. — до 7,75%. До этого аналогичное повышение ставки произошло 14 сентября. Тогда Банк России сообщил об ожидаемом росте ВВП страны в 2019 году в пределах 1,2-1,7%.