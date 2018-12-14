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ЦБ понизил прогноз по цене на нефть в 2019 году 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Банк России существенно понизил свой прогноз по цене на нефть в 2019 году с 63 долларов за баррель до 55 долларов, следует из релиза регулятора.
В пятницу Банк России сообщил о том, что возобновит регулярные покупки валюты на рынке для Минфина с 15 января 2019 года; решение об отложенных в 2018 году покупках валюты будет приниматься после возобновления регулярных покупок.
"Благодаря действию бюджетного правила снижение среднегодовой цены на нефть в базовом сценарии с 63 до 55 долларов США за баррель в 2019 году отразится на основных макроэкономических параметрах незначительно", — говорится в сообщении.
При этом Банк России сохраняет прогноз темпа прироста ВВП в 2018 году в интервале 1,5–2%.
Минфин в феврале 2017 года начал покупки валюты на рынке для минимизации зависимости курса рубля от волатильности нефтяных цен. На эти цели направляются дополнительные нефтегазовые доходы бюджета.
ЦБ в середине сентября принял решение не покупать валюту на рынке для Минфина до конца года, объяснив это необходимостью повысить предсказуемость действий денежных властей и снизить волатильность финансовых рынков. В этом случае конвертация предназначенных для таких покупок средств проводится путем покупки иностранной валюты Федеральным казначейством у ЦБ без совершения им эквивалентных покупок иностранной валюты на внутреннем рынке.
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