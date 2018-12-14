Лукашенко обиделся на Россию из-за газового обмана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия нарушила прежние договоренности относительно цены на газ. Главу государства цитирует «Интерфакс»

«Решения российского руководства нарушают дух и букву наших договоренностей. Например, в сфере определения цен на газ», — сказал Лукашенко.

По его словам, ранее Москва и Минск договаривались провести отдельные переговоры о цене на газ для Белоруссии в середине 2018 года, но этого так и не произошло:

«Не стали даже рассматривать. Это неправильно».