Банк России возобновит покупки валюты для Минфина

С 15 января 2019 года Центробанком РФ будет возобновлена регулярная покупка валюты на рынке. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Решение, касающееся покупок валюты, отложенных в 2018 году, будет принято после 15 января, они могут быть осуществлены постепенно в течение 2019 года и последующих лет, сообщают в Банке России.

Вернуться к обычной практике закупок валюты для Минфина в рамках бюджетного правила регулятору позволила стабилизация ситуации на внутреннем финансовом рынке, говорится в сообщении.

Решение о приостановке покупки валюты было принято Центробанком в середине сентября 2018 года с целью снижения волатильности финансового рынка.