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Банк России возобновит покупки валюты для Минфина 

News.ru 1 час назад
Фото: Reuters
С 15 января 2019 года Центробанком РФ будет возобновлена регулярная покупка валюты на рынке. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Решение, касающееся покупок валюты, отложенных в 2018 году, будет принято после 15 января, они могут быть осуществлены постепенно в течение 2019 года и последующих лет, сообщают в Банке России.
Вернуться к обычной практике закупок валюты для Минфина в рамках бюджетного правила регулятору позволила стабилизация ситуации на внутреннем финансовом рынке, говорится в сообщении.
Решение о приостановке покупки валюты было принято Центробанком в середине сентября 2018 года с целью снижения волатильности финансового рынка.
Как заявляла тогда первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, регулятор не собирается возобновлять закупки до конца 2018 года при любом развитии ситуации на валютном рынке, писал News.ru.
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