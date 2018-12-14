Германия не изменила позицию после резолюции ЕП по «Северному потоку — 2»

Резолюция Европарламента по "Северному потоку-2" не изменила позицию правительства ФРГ по данному проекту, заявили РИА Новости в пресс-службе кабмина. Европарламент в среду принял на сессии в Страсбурге резолюцию, в которой призвал отменить реализацию "Северного потока-2". Официальный представитель МИД России Мария Захарова , комментируя резолюцию ЕП, заявила, что к экономике такие декларации не имеют никакого отношения — это политика. "В германской позиции по-прежнему не произошло изменений. Nord Stream 2 в первую очередь является экономическим проектом. На это правительство ФРГ уже указывало многократно. Но проект имеет политическую составляющую. В этой связи правительство ФРГ вновь указывает на то, что нам нужна ясность, что произойдет с ролью Украины как транзитера после 2019 года. Это остается в силе", — заявил представитель кабмина ФРГ. Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. В свою очередь Германия, обладающая крупнейшей в ЕС экономикой, заявляла, что поддерживает "Северный поток-2".