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Китай раскрыл секрет экономического чуда 

News.ru + ещё 22 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Председатель КНР Си Цзиньпин назвал главную причину экономического прорыва Китая за последние годы. В стране отмечают 40-летие политических реформ и открытости.
Глава республики заявил, что главным было принятие исторического решения о проведении реформ и политики открытости для внешнего мира, так как национальная экономика к тому времени находилась на грани.
«В то время, как мировая экономика развивалась быстрыми темпами, ускорялся научно-технический прогресс, в Китае 10 лет «культурной революции» поставили на грань национальную экономику. Тогда Коммунистическая партия Китая настоятельно призывала исправить ошибки «культурной революции»», — цитирует речь Си Цзиньпина на торжественном собрании в Доме народных собраний в Пекине ТАСС.
Решение, о котором говорит глава КНР, было принято в 1978 году, инициатором выступил «архитектор реформ» Дэн Сяопин и его сподвижники в китайском руководстве.
Ранее News.ru сообщал, что экономическая трансформация Китая не только изменила внутреннюю жизнь страны, но и глобальную экономику. Она повлияла на судьбы «сотен миллионов людей», заявила директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.
По её словам, 40 лет назад государство начало возводить мост между Китаем и остальным миром, «открывая свою экономику и стимулируя начало реформ».
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