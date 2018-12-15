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Источник сообщил о снятии Давосом ограничений для бизнесменов из России 

RT на русском 2 часа назад
Фото: World Economic Forum
Официальная делегация правительства России примет участие в работе Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в кабинете министров.
«В связи с тем, что организаторы Давосского форума изменили своё решение и сняли ограничения, наложенные ранее на российских бизнесменов, официальная правительственная делегация поедет в Давос и примет участие в работе форума», — сказали агентству.
По словам источника, состав делегации будет определён позднее.
В ноябре газета Financial Times сообщила, что предпринимателям предпринимателям Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и Андрею Костину отказано в участии в очередной сессии форума в Давосе.
Президент России Владимир Путин отреагировал на введённые ВЭФ ограничения. По его словам, такими действиями организаторы работают сами против себя и разрушают основу своей деятельности.
Форум пройдёт с 22 по 25 января.
RT на русском: последние новости
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