Зеленый свет: почему Россию пустили в Давос

Российская делегация все-таки примет участие во Всемирном экономическом форуме. Это связано с тем, что организаторы форума сняли ограничения на посещение российскими бизнесменами Давоса. Ранее Москва не исключала, что официальная делегация вообще откажется от участия в форуме, если организаторы не пересмотрят свое решение в отношении отечественного бизнеса.

Официальная делегация из России примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, поскольку его организаторы отменили наложенное ранее ограничение на участие в нем российских бизнесменов, сообщили несколько СМИ со ссылкой на источники в правительстве РФ

«Уровень делегации и ее состав будет определен позднее», — цитирует РИА «Новости» источник.

При этом формально, поводов не пускать предпринимателей в Давос не было — действующие санкций не запрещают указанным лицам въезд в Швейцарию. По информации источников британского издания Financial Times, на организаторов форума оказывалось «огромное давление со стороны США».

Реакция со стороны России последовала жесткой. В ноябре премьер-министра Дмитрий Медведев заявил, что российские чиновники и представители госкомпаний не поедут в Давос, если эти ограничения не будут сняты.

«Если решения, которые были приняты в отношении представителей российского бизнеса, не будут изменены, то нам придется принять решение об отказе от участия государственных служащих и российских компаний с государственным участием в Давосском форуме. Тогда туда никто не поедет. Поживем — увидим», — заявил он.

Медведев назвал ограничения «очень странными, если не сказать больше». Он рассказал, что «только что говорил на эту тему с президентом Швейцарской Конфедерации». Российский премьер пояснил, что высказал свое недоумение таким решением, «тем более, что речь идет о неправительственной организации». Президент Швейцарии обещал навести справки.

Позже президент России Владимир Путин высказывал позицию, что в случае неучастия официальной делегации частные бизнесмены, как «люди свободные», вправе сами решать, участвовать ли им в форуме.

Он также отмечал, что отказ официальной делегации от страны от форума не повлияет на авторитет государства.

«Авторитет зависит прежде всего от экономической мощи страны, от структуры экономики», — отметил президент, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции по итогам саммита АСЕАН в Сингапуре.

На авторитет влияют результаты конкретной страны с точки зрения технологичности, роста ВВП и макроэкономических показателей. Среди таких индикаторов российский лидер назвал низкий уровень инфляции, профицит бюджета либо его минимальный дефицит, а также низкий внешний долг.

По словам Путина, в целом власти России добиваются поставленных экономических целей и чувствуют себя уверенно.

Дерипаска и Костин традиционно были одними из самых ярких спикеров Давоса и очень часто выступали с острыми заявлениями именно на швейцарской площадке.

Так, Олег Дерипаска именно в Давосе выражал недовольство в отношении Центрального банка РФ . Так, в 2013 году бизнесмен назвал ЦБ «коновалами, которые выпустили всю кровь из экономики». В 2015 году он сравнил экспертов ЦБ с космонавтами.

«Я думаю, если будет создана новая (космическая) станция, проще Центральный банк и еще некоторых особенно, назовем так, уверенных в завтрашнем дне экономистов, отгрузить, чтобы они оттуда комментировали. У них будет более приближенный взгляд на нашу экономику из космоса», — говорил он вскоре после того, как Банк России резко повысил ключевую ставку с 10,5 до 17%.

Андрей Костин в Давосе в январе этого года — за два с половиной месяца до того, как сам попал в черный список, — сравнил возможное введение США новых экономических санкций против России с «объявлением войны».

«Мы на пороге новой гонки вооружений. НАТО требует больше оружия и размещает все больше оружия в Европе. Россия ответит тем же. Кто от этого выиграет? Только генералы и производители оружия. Америка считает, что Европа должна заплатить за это больше. Кому это надо? Это очень опасно», — сказал он в интервью FT газете на полях форума.

Тогда же глава ВТБ заявил, что его самого не волнует вероятность личных санкций, в том числе запрет на въезд в США или на наличие американского банковского счета.

На деловом завтраке, который ВТБ организовывал в Давосе, Костин заявил: «Это то, чего, я думаю, Запад добивается. Я думаю, что они хотят при помощи санкций оказать большое давление на Россию, чтоб РФ сменила правительство, президента на кого-то более подходящего для них. Я думаю, что это экономическая война, это не просто торговая война, когда вы просто ограничиваете немного импорт или экспорт».