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США призывали ФРГ «прислушаться к соседям» и отменить «Северный поток — 2» 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Представитель американского Госдепа Роберт Палладино заявил, что США призывают Германию "прислушаться к соседям" для отмены реализации проекта газопровода "Северный поток — 2", передает РИА "Новости".
По его словам, принятая Европарламентом резолюция, призывающая свернуть строительство "Северного потока — 2", подтверждает значимую роль Украины в европейских энергопоставках и осуждает проект газопровода как "политический проект".
"Мы призываем Германию прислушаться к обеспокоенности многих ее соседей, чья безопасность пострадает из-за этого трубопровода", — заявил Палладино.
Ранее в российской Госдуме связали политизацию "Северного потока — 2" Соединенными Штатами с лоббированием поставок американского сжиженного газа в Европу.
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