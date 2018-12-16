Представитель американского Госдепа Роберт Палладино заявил, что США призывают Германию "прислушаться к соседям" для отмены реализации проекта газопровода "Северный поток — 2", передает РИА "Новости".
По его словам, принятая Европарламентом резолюция, призывающая свернуть строительство "Северного потока — 2", подтверждает значимую роль Украины в европейских энергопоставках и осуждает проект газопровода как "политический проект".
"Мы призываем Германию прислушаться к обеспокоенности многих ее соседей, чья безопасность пострадает из-за этого трубопровода", — заявил Палладино.
Ранее в российской Госдуме связали политизацию "Северного потока — 2" Соединенными Штатами с лоббированием поставок американского сжиженного газа в Европу.