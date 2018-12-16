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В России возрождается рыбная отрасль 

Прайм + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российская Федерация хорошими темпами возрождает рыбную, пострадавшую от кризиса 90-х годов, сообщает японское газета Asahi Shimbun.
Так, по данным СМИ, в 2016-м объем добычи морепродуктов в РФ превысил 4,95 млн тонн. Россия тем самым заняла шестое место в мире. При этом пока, к сожалению, страна не в состоянии полностью реализовать свой потенциал и радикально увеличить объемы рыбной ловли.
Возрождение этой отрасли было зафиксировано начиная с 2004 года. Тогда правительство был принят закон о долговременных квотах на вылов. Эти меры способствовали стабильной деятельности рыболовов.
По итогам последних десяти лет добыча морепродуктов увеличилась в среднем в 1,5 раза, доходы от нее — в 5 раз. Дальнейшие темпы развития отрасли характеризуются как стабильные.
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