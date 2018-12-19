Bloomberg: главные политические риски в мировой экономике в 2019 году

Авторитетное издание «Блумберг Экономикс» перечислило главные критические точки наступающего 2019 года. Среди них и глобальные тенденции, связанные с торговой войной, и региональные изменения, которые последуют за Брекситом и приходом популистского правительства в Италии. Также авторы доклада назвали и главный риск международной экономики в 2019 году.

Власти, нарушающие кодекс поведения, — когда популисты и диктаторы пренебрегают правилами, разрушая международные отношения — представляют один из крупнейших рисков в мировой экономике в 2019 году. «Блумберг Экономикс» считает, что в наступающем году вряд ли этот цикл подойдет к концу, «но риски растут, а при этом требуются новые источники топлива».

А ниже представлены некоторые ключевые критические точки в следующем году.

Торговые войны

Если есть вопрос, по которому демократы и республиканцы согласны друг с другом, так это то, что развитие Китая является вызовом для США. В число рисков со стороны Китая входят угрозы продвижения технологической продукции, военная экспансия Пекина, попытки страны нарушить режим санкций, введенных в отношении Северной Кореи, как следует из Доклада американско-китайской комиссии по экономике и безопасности, ежегодно подготавливаемого двухпартийной комиссией конгресса.

С другой стороны Тихого океана Си Цзиньпин рискнул своей репутацией, сделав ставку на развитие Китая как глобальной державы. В условиях, когда две страны очевидно идут на столкновение друг с другом, крупнейший риск для мировой экономики — это торговая война между США и Китаем.

Даже при сохранении перемирия в Большой двадцатке дискуссии могут быть ранними этапами длительной экономической холодной войны. Если президент Дональд Трамп воплотит угрозы о введении пошлин на весь импорт из Китая, по расчетам «Блумберг Экономикс», это нанесет удар в 1,5% по росту ВВП Китая в 2019 году.

Из-за этого рост снизится до 5%, хотя масштабный ответ Китая может смягчить этот удар.

Италия

Популистское правительство Италии не может разрешить споры с Брюсселем на предмет планируемых больших затрат, что выводит из себя инвесторов и власти Евросоюза . В следующем году вопрос может встать ребром не только для популистской администрации, но и также в плане способности ЕС принудить государства, входящие в его состав, к бюджетной дисциплине.

Европейская комиссия заявила в своем ежегодном отчете по планам расходов государств, входящих в еврозону, что в бюджете Италии допущены «самые серьезные несоответствия» в отношении ограничений, наложенных ЕС.

Напряжение между управляющими партнерами коалиции — «Движения Пяти звезд», выступавшего против истеблишмента, и антииммиграционной партии «Лига» — может привести к распаду альянса еще до или после выборов в Европарламент , после чего Италия может погрузиться в новый круг политического хаоса. Даже если правительство сохранится, Италия может оказаться под давлением на финансовых рынках. Доходность по десятилетним облигациям достигла максимума за период, превосходящий четыре года.

Брексит

Давший трещину политический ландшафт Великобритании затруднил ее выход из состава ЕС, при этом консенсуса относительно того, каким образом будет осуществлен выход, пока нет. В изменчивом положении вещей все еще велик риск смены премьер-министра или правительства. Брексит без соглашения может повлечь за собой снижение ВВП на 7% к 2030 году по сравнению с тем, каким он был бы в том случае, если бы страна осталась в составе ЕС, по данным «Блумберг Экономикс». Брексит, в рамках которого Великобритания останется частью таможенного союза с ЕС, все равно нанесет удар по экономике страны. При таком раскладе ВВП снизится к 2030 году на 3%.

Палата представителей под контролем демократов

В США повестка президента Трампа может быть нарушена в результате появления демократического большинства в Палате представителей, что даст возможность проводить в неограниченном количестве расследования действий его администрации, его президентской кампании и семейной бизнес-империи. Это подразумевает двухлетнюю блокировку политических решений, так что можно будет забыть об урезании дополнительного налога и увеличении затрат на инфраструктуру и готовиться к периодическим всплескам драмы и угрозам приостановки работы правительства. Находящаяся под контролем демократов Палата представителей может запустить попытку объявления Трампу импичмента; хотя, если бы дело зашло настолько далеко, окончательную судьбу президента решил бы Сенат, где доминируют республиканцы.

Выборы

В следующем году в ряде крупных развивающихся стран пройдут выборы, что значительно скажется на их политической позиции и стабильности рынка. Аргентина, Индия, Индонезия, ЮАР и Нигерия — вот несколько стран, где в 2019 году пройдут выборы. Как показали недавно прошедшие выборы в Бразилии, публике до сих пор нравятся сильные лидеры с нестандартной платформой. Избиратели скорее стремятся сделать заявление в адрес истеблишмента, чем подписываться на продолжение действующей политики. Из крупнейших развитых стран выборы состоятся в Канаде и Австралии, но как в одной, так и в другой стране радикальные перемены политики менее вероятны.

Нефть

В результате удешевления нефти политика Ближнего Востока снова оказалась в центре внимания. Ключевым вопросом будут отношения США и Ирана, а также политика ОПЕК и ее союзников в отношении любых сокращений добычи сырья. Отношения США с Саудовской Аравией также оказались под пристальным вниманием. Трамп заявил, что он не допустит, чтобы убийство проживавшего в США колумниста Джамаля Хашогги угрожало отношениям между двумя странами, и предупредил журналистов, что в случае разрыва США с Саудовской Аравией цены на нефть «взлетят до небес».

Азиатские морские пути

Учитывая прекращение Северной Кореей провокаций и стремление к демократии, восточноазиатские морские пути могут стать крупнейшей горячей точкой в регионе. США увеличили поддержку Тайваня и планируют приступить к учениям по свободе навигации в Южно-Китайском море, в результате чего увеличивается риск сбоя в расчетах, за которым может последовать столкновение с Китаем. Восточно-Китайское море также является источником постоянного беспокойства.

Черный лебедь

«Мой самый большой риск в меньшей степени связан с конкретной страной, это скорее страшный террористический акт», — говорит Робин Ниблетт (Robin Niblett), директор Чатем-хауса, в своем интервью.

Теракт может принять любую форму, в том числе форму кибератаки, которая нанесет удар по мировой экономике, а более крупное происшествие может спровоцировать реакцию со стороны властей, — говорит Ниблетт. В 2017 году произошло 10900 терактов, в которых погибли более 26400 человек, но количество терактов снижается уже третий год подряд, как следует из данных Национального консорциума по изучению терроризма и ответов на терроризм при Университете штата Мэриленд.