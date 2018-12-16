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США отправят Россию на задворки нефтяного рынка 

Ридус + ещё 4 16 декабря 2018
Фото: Reuters
В ближайшие два года экспорт американской нефти на мировые рынки увеличится в два раза, прогнозирует IHS Markit.
Это сделает Штаты вторым крупнейшим поставщиком нефти на глобальный рынок и позволит им обогнать Россию, экспорт которой «зависнет» на отметке 5 млн баррелей в сутки.
К 2020 году США станут крупнейшим в мире экспортером нефти.
В середине сентября министр энергетики РФ Александр Новак предупредил, что добыча нефти в России в скором времени начнет снижаться.
Ситуация на нефтяном рынке на данном цикле становится довольно парадоксальной, считает руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.
Сланцевые компании в США получают выгоду от соглашения ОПЕК-Плюс, и за их счет идет нелинейный рост добычи нефти. Россия и саудиты поэтому стремятся договориться о разделе мирового рынка нефти. По такому соглашению аравийская нефть будет идти в Европу, российская — в Азию, тем самым не оставляя свободного рынка для сланцевой нефти, — сказал он ранее «Ридусу».
На нефтяном рынке в самом деле становится все более весомым фактор сланцевой нефти и иссякание запасов легкодобываемой нефти (в России в первую очередь), и это постоянно оставляет «окно неопределенности» открытым, объясняла ранее «Ридусу» старший аналитик компании Vygon Consulting Мария Белова.
Сланцевая нефть — это отдельная история. Если бы мы с вами беседовали десять лет назад, то я бы вам сказала, что это нежизнеспособная технология, не имеющая перспективы. А сейчас сланцевая нефтедобыча — заурядное дело, — сказала она.
Однако кроме чисто спортивного интереса, кто добудет нефти больше, на практике американская нефть не является конкурентом российской, считает партнер консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин.
В мире фактически существует два рынка нефти, между собой почти никак не конкурирующих. Есть рынок легкой малосернистой нефти, и есть рынок всех прочих сортов. Страны ОПЕК, за исключением Ливии, и Россия производят среднюю и тяжелую нефть. А США добывают и экспортируют очень легкую нефть, — объяснял он ранее разницу «Ридусу».
Легкая нефть — это почти целиком сырье для производства автомобильного бензина и дизтоплива, в то время как средняя и тяжелая нефть используется больше в нефтехимии, а также как непосредственное бесхитростное топливо — мазут.
Соответственно, между американской и «опековской» нефтью нет прямой конкуренции.
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