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Казахстан обошел Россию в рейтинге благополучия 

Lenta.ru + ещё 5 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Россия заняла 59 место среди 152 стран в индексе благополучия и устойчивого экономического развития 2018 года, свидетельствует результаты исследования The Boston Consulting Group (BCG).
Эту позицию Россия занимает с 2014 года. Ее ближайшими соседями в рейтинге оказались Аргентина (58 место) и Грузия (60 место). Помимо Аргентины Россию также обогнали Казахстан (57 место) и Белоруссия (52 место).
«За последние десять лет Россия продвинулась вперед по большинству измерений, особенно в области инфраструктуры и экономической стабильности, но в то же время понизились показатели по здравоохранению, и это повлияло на общий результат», — прокомментировал РИА Новости председатель BCG Россия Владислав Бутенко.
Лидером рейтинга оказалась Норвегия, далее следуют Швейцария и Исландия. Также в десятку вошли Люксембург, Дания, Швеция, Сингапур, Финляндия, Австрия и Нидерланды.
Ранее в декабре стало известно, что Россия заняла второе место рейтинга развивающихся экономик по версии Bloomberg, опередив Китай и Южную Корею.
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