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России пророчат откат в бедность и СССР 

Ридус 3 часа назад
Банк России сделал ход конем: в пятницу регулятор повысил ключевую процентную ставку на 0,25% — до 7,75% годовых и одновременно объявил о намерении с 15 января вернутся на рынок с интервенциями в пользу Минфина.
Скупка валюты, приостановленная в августе после очередного обвала рубля, возобновится «с учетом стабилизации» ситуации, сообщили в ЦБ. При этом покупки, отложенные в текущем году, могут быть осуществлены постепенно в 2019-м и последующих годах.

В предвкушении инфляции

Повышение ставки Центробанк обосновал возросшими инфляционными рисками. В первом квартале будущего года рост цен может ускориться до 5,5−6%, однако затем снова начнет замедляться, спрогнозировала глава ведомства Эльвира Набиуллина. И все же регулятор видит риски закрепления инфляции на уровне выше целевых 4% на продолжительное время.
«Повышенные инфляционные ожидания могут изменить потребительское поведение, уменьшить стимулы к сбережениям. В этих условиях у предприятий появится возможность повышать отпускные цены даже тогда, когда действие разовых факторов закончится. Если начнет раскручиваться такая спираль, то инфляционное давление будет нарастать», — пояснила Набиуллина.
При этом в релизе ЦБ отмечается, что на 2018 год прогноз по инфляции остается на прежнем уровне — 3,8%, несмотря на ее ускорение в ноябре в 1,5 раза, по сравнению с началом года. Так что принятое решение носит «упреждающий характер». Регулятор учел предстоящее повышение НДС на 2% с нового года и рост инфляционных ожиданий населения (до 9,8%), а также усилившиеся опасения нефтяного рынка по поводу возможного избытка черного золота.
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Не ждали, но не удивились

Повышение ставки не было предсказуемым, отмечает эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский. Консенсус-прогноз подавляющего большинства профессиональных участников рынка состоял в сохранении текущей ставки без изменения на уровне 7,5%. Но Центробанк решил по-своему.
«Вместе с тем, было бы неправильно говорить о том, что для такого действия не было решительно никаких предпосылок. Розничная продуктовая инфляция в последние недели вновь начала набирать обороты. Бурный старт ценников обеспечили овощи и алкоголь. Как следствие, решение ЦБ оказалось на поверку не столь неожиданным, как можно было бы вначале представить», — сказал эксперт «Ридусу».
Также ощущалось снижение интереса иностранных участников торгов к ОФЗ, поскольку рынок требовал дополнительной премии за риск, которую Минфин не готов был ему дать, добавил аналитик.
Кстати, по данным EPFR Global, отток иностранного капитала с фондового рынка России вновь ускорился. За неделю, которая завершилась 12 декабря, нерезиденты продали акций и облигаций на 290 млн долларов — это почти в 6 раз превышает показатель первой недели месяца. Итоговая сумма, которую иностранные инвесторы вывели с рынка, стала рекордной с середины июня. Лишь однажды с начала 2018 года распродажа была более масштабной — в апреле после новой порции санкций США.
Но с формальными цифрами по оттоку капитала решение ЦБ вряд ли связано, полагает шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв. Отток бывает вызван и обычными платежами: например, обслуживанием кредитных обязательств или даже закупками технологического оборудования, выполнением тех или иных прописанных заранее контрактов, то есть о бегстве капитала говорить в данном случае будет не совсем корректно.

Тесты для рубля

Не исключено, что повышением ставки и сопутствующими заявлениями ЦБ решил протестировать рынок на эластичность, как раз, чтобы создать фундамент для январских покупок валюты, допускает Рожанковский.
«В текущей ситуации всем понятно, что никаких покупок долларов проводить категорически нельзя: санкции, волатильная нефть, постоянные геополитические провокации… Но, как говорится, очень хочется (точнее, очень нужно)! Вот ЦБ и решил проверить, сможет ли повышение ставки укрепить рубль выше значения средней величины за последний квартал — тогда покупками валюты в январе он просто вернул бы его на уровни начала декабря», — рассуждает эксперт.
Но если эта версия верна, надо констатировать, что эксперимент не удался, отмечает он. Уже спустя час после оглашённого решения рубль вернулся на прежний уровень 66,50 рублей за доллар, а к закрытию торгов и вовсе подешевел до 66,80 рублей за доллар.
В целом на курсе национальной валюты решение ЦБ сейчас почти не отразится: в условиях России такие небольшие подвижки в процентной ставке существенного влияния на рубль обычно не оказывают, говорит Пушкарёв. Но то, что задумано ЦБ как некий упреждающий шаг для контроля за пока ещё и не ускорившейся толком инфляцией, на деле может сыграть в психологическом плане совсем иначе, предупреждает он. Это грозит вызвать в обществе, напротив, рост инфляционных ожиданий, по принципу, что раз ЦБ так делает, значит, «что-то знает и ждёт роста цен».
«То есть, шаг — по идее разумный, математически и теоретически верный и направленный на компенсацию эффекта от подъёма НДС и от начала закупок валюты Минфином снова в январе-феврале — способен, наоборот, эффект от этих факторов усилить. И бизнес, в частности розничные сети, и банки, могут уже закладывать дополнительную поправку на якобы ожидаемый рост цен и в отпускные цены, и в банковские ставки по кредитам», — поясняет эксперт.
Бизнес-омбудсмен Борис Титов, в свою очередь, считает, что повышение ключевой ставки окажет негативное влияние на экономический рост.
«Сами создали условия для роста инфляции (например, повысив НДС), сами потом испугались инфляции и подняли ключевую ставку. То есть сделали заемные деньги еще более дорогими. И сделали мечту об экономическом росте полностью несбыточной», — заявил он ТАСС.
По словам Титова, отток инвестиций и вероятность стагнации на фоне дешевеющей нефти — это самые серьезные угрозы на сегодня. А главный риск — полный откат в бедность и СССР.
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