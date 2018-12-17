Лукашенко: даже худший вариант налогового маневра не обрушит экономику Белоруссии

Экономика Белоруссии не обрушится даже при худшем варианте реализации в России налогового маневра в нефтяной сфере. Об этом заявил в понедельник президент республики Александр Лукашенко , заслушав доклад об окончательных вариантах проектов Налогового кодекса и закона о бюджете Республики Беларусь на 2019 год.

"Меня настораживает, что белорусы заволновались. Я хочу прямо сказать: волноваться абсолютно нет причин, — приводит его слова агентство БелТА. — Это наша проблема — руководства страны, — которую мы должны решить. Даже при худшем варианте ничего не обрушится".

При этом он уточнил, что этого точно не случится в 2019 году.

"Поэтому надо спокойно жить и работать", — заявил белорусский лидер.

По словам Лукашенко, если договориться с РФ не удастся, то в результате реализации налогового маневра "в 2019 году мы [Минск] можем потерять около $400-500 млн".

"Да, это приличные деньги, но не катастрофа для страны", — сказал президент.

Катастрофы, подчеркнул он, не произойдет.

"Просто мы будем вынуждены переформатировать в какой-то степени нашу внутреннюю, внешнюю политику, — отметил Лукашенко. — И особенно все, что связано с финансами".