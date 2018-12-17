Экономика Белоруссии не обрушится даже при худшем варианте реализации в России налогового маневра в нефтяной сфере. Об этом заявил в понедельник президент республики Александр Лукашенко, заслушав доклад об окончательных вариантах проектов Налогового кодекса и закона о бюджете Республики Беларусь на 2019 год.
"Меня настораживает, что белорусы заволновались. Я хочу прямо сказать: волноваться абсолютно нет причин, — приводит его слова агентство БелТА. — Это наша проблема — руководства страны, — которую мы должны решить. Даже при худшем варианте ничего не обрушится".
При этом он уточнил, что этого точно не случится в 2019 году.
"Поэтому надо спокойно жить и работать", — заявил белорусский лидер.
По словам Лукашенко, если договориться с РФ не удастся, то в результате реализации налогового маневра "в 2019 году мы [Минск] можем потерять около $400-500 млн".
"Да, это приличные деньги, но не катастрофа для страны", — сказал президент.
Катастрофы, подчеркнул он, не произойдет.
"Просто мы будем вынуждены переформатировать в какой-то степени нашу внутреннюю, внешнюю политику, — отметил Лукашенко. — И особенно все, что связано с финансами".
С 1 января 2019 года в России начинается завершение налогового маневра в нефтяной отрасли. В рамках этого механизма к 2024 году будет обнулена экспортная пошлина при одновременном увеличении налога на добычу полезных ископаемых. Белоруссия рассчитывала получить от России в 2019 году около $310 млн компенсации за выпадающие из-за маневра доходы бюджета. 14 декабря первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил журналистам, что Россия не давала Белоруссии каких-либо обещаний по выплате компенсаций за налоговый маневр.