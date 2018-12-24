Почему падает нефть, и чем это нам всем грозит

Новое соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти не остановило падения цен на нее. В пятницу в ходе торгов на лондонской бирже стоимость эталонной марки Brent опускалась ниже 53 долларов за баррель, обновив минимум с 5 сентября 2017 года. В целом за три месяца нефтяные котировки просели на 36%.

Нефтяная корзина ОПЕК , которая еще в начале октября достигала 83,17 доллара, вплотную приблизилась к отметке 55 долларов за бочку. Саудовская Аравия — лидер и крупнейший производитель организации — уже заявила о готовности сократить добычу сильнее, чем планировалось, сообщил генсек картеля Мохаммед Баркиндо

Эр-Рияд обещает в январе снизить производство до 10,2 млн баррелей в стуки с ноябрьских 11 млн баррелей. В результате суммарное сокращение добычи по ОПЕК составит 3,02% вместо 2,5%, согласованных на саммите в Вене в середине декабря, цитирует письмо Баркиндо Reuters . Кроме того, чтобы успокоить рынок, ОПЕК опубликует график сокращения добычи — с индивидуальными квотами для каждой страны. Изначально обнародовать эти данные не планировалось, пишет Finanz.ru

Беспокойство саудитов вполне понятно: бюджет страны на 2019 год сверстан с расчетом на среднегодовую цену нефти на уровне 80 долларов за бочку. И при этом он все равно дефицитный: дыра в нем составляет 35 млрд долларов. По оценкам экспертов, чтобы сбалансировать доходы и расходы саудовского бюджета баррель должен стоить не меньше 95 долларов.

Россия реагирует на происходящее куда более спокойно. Комментируя возможность созыва внеочередного заседания ОПЕК+ и пересмотра квот на фоне падения цен на нефть, министр энергетики РФ Александр Новак заявил: «Я считаю, нужно мониторить. Потому что конец года он не показателен. Важно смотреть, как будут развиваться события в январе, поэтому сейчас каких-то резких движений неправильно делать».

В ожидании замедления

Торговая война США с Китаем (пока лишь ненадолго приостановленная, но не завершенная) и повышение ставки ФРС увеличивают риск замедления мировой экономики и, соответственно, роста спроса на нефть, в первую очередь, в Китае, который сегодня является главным потребителем энергоресурсов. И это — основный фактор, который сейчас влияет на нефтяные цены, считает аналитик Райффайзенбанка по нефтегазовому сектору Андрей Полищук

При этом пока, по его словам, спрос продолжает расти очень высокими темпами, и это компенсирует наращивание добычи в США. На фоне нового соглашения ОПЕК+ в следующем году баланс на рынке будет достигаться за счет роста спроса (главным образом со стороны того же Китая), и увеличения добычи в США, прогнозирует эксперт.

В то же время он отмечает, что достигнутое соглашение предполагает достаточно небольшое сокращение добычи, которое и сокращением-то можно назвать с большой натяжкой, если учесть предыдущий рост производства во второй половине уходящего года. Собственно, этот рост подорвал доверие к ОПЕК+, полагает аналитик, и сейчас мало кто из инвесторов готов поверить в то, что новые ограничения будут соблюдаться всеми участниками договора, и действовать весь год.

На рынке сохраняются тревоги по поводу избыточного предложения, и именно они сейчас являются главенствующим фактором, который оказывает сильное негативное воздействие на ценовую конъюнктуру нефти, поддерживает коллегу ведущий аналитик Amarkets Артем Деев.

«Так как США продолжает наращивать объемы добычи, это только усугубляет положение, поскольку есть опасения, что из-за замедления экономического роста будет замедляться рост спроса на нефть, а избыток ее будет давить на цены. В противовес этому хоть и выступает договор о снижении добычи странами ОПЕК+, но оно будет происходить постепенно, в течение некоторого времени, поэтому в текущий момент это не оказывает должного эффекта», — поясняет он.

Вместе с тем, как только договоренности начнут выполняться, это окажет положительный эффект на нефтяные котировки, полагает эксперт. Пока нет возможности дать точный прогноза по ценам, оговаривается он, но полагает, что стоимость барреля Brent будет сохраняться в диапазоне 50−55 долларов в начале года.

Игры спекулянтов

На самом деле, нефтяной рынок — это не баланс спроса и предложения, это баланс ставок на рост и падение, уверен аналитик ФК «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский, и все, что сейчас на нем происходит — следствие спекулятивных войн быков и медведей. Медведи побеждают.

«После того, как президент США Дональд Трамп оказывал очень сильное давление на ОПЕК в сентябре, были сделаны огромные ставки на падение нефти к концу года. И спекулянты просто убили рынок. Вот и все. Это просто спекулятивная атака — классическая, великолепная, которая принесла миллиарды долларов тем, кто поставил», — поясняет эксперт.

По его словам, падение не имеет под собой никаких фундаментальных предпосылок. Настолько резкого роста добычи, чтобы сбить нефть с 85 до 55 долларов за баррель, за эти три месяца не происходило. Напротив, после введения санкций против Ирана, его поставки уменьшились. И если посмотреть статистику по запасам, обнаружится, что они сейчас падают.

«Но спекулянтам это абсолютно не мешает давить рынок, потому что это не рынок физической нефти. То, что вы видите на экранах своих мониторов или в программах теленовостей — это бумажная нефть, фьючерсные контракты. Это не торговля нефтью, это торговля ожиданиями. И это в чистом виде спорт. Это очень похоже на бокс или греко-римскую борьбу», — продолжает эксперт.

В пятницу нефть достигла локальных минимумов, потому что это как раз был день расчета по ставкам, сделанным на падение, добавляет он. И в ближайшее время прогнозирует отскок обратно к 60 долларам за баррель, который, возможно, продолжится и в первые недели нового года. Но затем нефть снова развернется и направится вниз. Медведи будут давить до тех пор, пока ОПЕК+ не сделает каких-то реально жестких заявлений, как это было зимой 2015 года, уверен Голубовский.

Рынок нефти контролируются инвестбанками, а не производителями. И виноваты в этом сами производители, которые не могу выработать хороших механизмов ценообразования, констатирует эксперт.

Позиция России, по его мнению, тоже недальновидна, хотя ее можно понять. Российский бюджет, в отличие от саудовского, сверстан из расчета 40 долларов за баррель. И российские власти считают, что это Эр-Рияд должен суетиться и убеждать рынок. Но на это поле необходима командная игра. Не надо забывать, что Россия тоже недополучает прибыль. Российская марка Urals сейчас торгуется лучше, чем Brent, поскольку не является спекулятивным инструментом, и ее цена действительно определяется балансом спроса и предложения, но она тоже реагирует на динамику мировых котировок, дешевеет и будет дальше дешеветь вслед за рыночным эталоном.

Россия как крупнейший продавец нефти при грамотном подходе могла бы сама манипулировать рынком, считает аналитик, а вместо этого устами министра энергетики заявляет о том, что будет наблюдать.