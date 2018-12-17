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Названы условия приезда российских олигархов в Давос 

Lenta.ru 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Издание The Bell узнало об условиях, на которых российские бизнесмены Андрей Костин, Виктор Вексельберг и Олег Дерипаска смогут приехать на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе.
Всего список состоит из пяти пунктов. Одно из условий заключается в том, что никакие платежи, связанные с участием в форуме, от подпавших под санкции миллиардеров не должны проходить через банки США.
Кроме того, они не смогут принимать участие ни в одном мероприятии, организованном американской стороной, не смогут использовать американские облачные сервисы и сервера, взаимодействовать с гражданами США.
Организаторы форума также не будут помогать упомянутым россиянам с организацией переговоров или бизнес-встреч, из которых те потенциально могут извлечь выгоду.
Ранее в декабре стало известно, что официальная делегация правительства России все-таки примет участие в работе форума с 22 по 25 января. Сообщалось, что организаторы сняли ограничения, наложенные на российских бизнесменов под санкциями.
В середине ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Россия может отказаться от участия в главном экономическом форуме, если ограничения для отечественных бизнесменов не будут сняты.
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