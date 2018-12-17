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В Роснедрах рассказали, на сколько лет России хватит нефти 

РИА Новости + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Россия в настоящий момент обеспечена активными запасами нефти на 23-25 лет при текущем уровне добычи, сообщил глава Роснедр Евгений Киселев.
"Запасов нефти на текущий момент у нас достаточно на 23-25 лет по текущим уровням добычи. Но при этом каждый год мы обеспечим простое воспроизводство запасов. Таким образом, эта планка постоянно отодвигается и соответствует общемировым уровням и даже превышает их, потому что на самом деле держать уровень обеспеченности запасами на уровне 20 лет — это означает капитализировать запасы и отвлекать деньги", — сказал Киселев в интервью телеканалу НТВ.
В ноябре Киселев сообщал, что прирост запасов нефти в РФ без учета конденсата по итогам 2018 года ожидается на уровне 520-530 миллионов тонн, что ниже прогнозируемой добычи. Всего же по углеводородам будет простое воспроизводство (прирост запасов на уровне добычи).
В октябре глава Минэнерго Александр Новак говорил, что добыча нефти в РФ в 2018 году ожидается на уровне 553-555 миллионов тонн. Добыча газа ожидается на уровне 691 миллиард кубометров.
В 2017 году прирост запасов нефти в РФ составил 550 миллионов тонн, газа — 890 миллиардов кубометров.
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