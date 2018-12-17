Франция продолжает наращивать инвестиции в Россию

Франция продолжает наращивать инвестиции в Россию и выступает укрепление сотрудничества на всех уровнях, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

"Мы продолжаем наращивать инвестиции в Россию. В 2017 году Франция была третьим по объемам иностранным инвестором… Это свидетельствует об эффективности нашего сотрудничества", — сказал Ле Мэр на сессии российско-французского совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам (СЕФИК).

"Я надеюсь, что СЕФИК нам позволит продвигаться дальше, получить конкретные результаты для того, чтобы усилить экономические отношения между Францией и Россией, укрепить их на всех уровнях: на уровнях крупнейших корпораций, в рамках символических проектов, таких как "Ямал СПГ", это флагманский проект, он был очень успешен, превзошёл все ожидания", — отметил министр.

Он также высказался за укрепление взаимодействия между малыми и средними предприятиями.