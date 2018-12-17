Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.50
$
66.68
75.41
75.70
Прогноз
24.12 – 31.12
$
66.25
76.50
Индексы и котировки Brent
60.81
–0.23 Золото
1239.90
+0.00 РТС
1125.85
+0.03
Динамика валют
EUR / USD
17.12
1.1344
–0.0001
03.12
1.1345
14.12
04.12
22.11

Франция продолжает наращивать инвестиции в Россию 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: AFP 2018 / Patrick Kovarik
Франция продолжает наращивать инвестиции в Россию и выступает укрепление сотрудничества на всех уровнях, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
"Мы продолжаем наращивать инвестиции в Россию. В 2017 году Франция была третьим по объемам иностранным инвестором… Это свидетельствует об эффективности нашего сотрудничества", — сказал Ле Мэр на сессии российско-французского совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам (СЕФИК).
"Я надеюсь, что СЕФИК нам позволит продвигаться дальше, получить конкретные результаты для того, чтобы усилить экономические отношения между Францией и Россией, укрепить их на всех уровнях: на уровнях крупнейших корпораций, в рамках символических проектов, таких как "Ямал СПГ", это флагманский проект, он был очень успешен, превзошёл все ожидания", — отметил министр.
Он также высказался за укрепление взаимодействия между малыми и средними предприятиями.
"Хотелось бы также, чтобы наше сотрудничество затрагивало европейские и международные вопросы в рамках реформы ВТО, реформы, которую Франция очень ценит и которая является одним из важнейших международных проектов", — подчеркнул Ле Мэр.
Последние новости
Глава украинского "Минсдоха" пошла в бой на Россию Зурабишвили назвала условия для нормализации отношений с Россией Украинский боксер Усик ответил на угрозы националистов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Газ из «Турецкого потока» может пойти через TAP
Американцы сделали ставку на рубль186
Стало известно, на сколько лет России хватит нефти1
Названы условия приезда российских олигархов в Давос8
Лукашенко высказался о налоговом маневре России2
Видео
03:23
Американцы сделали ставку на рубль
Рынки
03:36
Зеленый свет: почему Россию пустили в Давос
Экономика Компании
02:18
Каким был бы рубль без антироссийских санкций
Рынки Компании
00:31
Обвал рубля сочли спасением для экономики РФ
Рынки Экономика
02:26
России пророчат откат в бедность и СССР
Экономика Статьи
00:47
Россиян и украинцев сравнили по тратам на еду
Личный счет
03:39
Почему решение ЦБ неожиданно сыграло против рубля
Рынки Статьи
27:12
Министр отказался верить в трудности россиян
Экономика В мире
08:01
Инфляция съест вклады россиян
Личный счет Статьи
00:30
ЕП выступил за прекращение «Северного потока — 2»
Компании В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение