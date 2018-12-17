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Мантуров: газ из «Турецкого потока» может пойти через TAP 

News.ru 25 минут назад
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Газопровод «Турецкий поток» это не альтернатива проекту Трансадриатического газопровода (TAP). Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Как рассказал министр, один из возможных вариантов использования «Турецкого потока» предусматривает прокачку российского газа через ТАР. Находящаяся в стадии формирования конфигурация газотранспортной системы в «южном коридоре» Турция-Балканы-Италия повысит ликвидность рынков и позволит обеспечить значительно большую гибкость в вопросе поставок и распределения газа, отметил Мантуров.
Он ожидает реализации проекта «в ближайшие пару лет» и видит выгоду от его реализации для всех заинтересованных стран, в том числе и для Италии, сообщает итальянское издание La Stampa.
В рамках проекта постройки «Турецкого потока» предусматриваются различные варианты транспортировки российского газа, который будет прокачиваться по его второй нитке, в страны Европы. Одним из вариантов является развитие газотранспортных систем Болгарии, Сербии Венгрии в направлении Австрии, отметил Мантуров. В то же время называть «Турецкий поток» альтернативой TAP нельзя, так как существует вариант использования ТАР, для прокачки российского газа, отметил российский министр.
Кроме того «Газпром», итальянская Edison и греческая DEPA разрабатывают проект газопровода «Посейдон» в направлении Южной Италии. Все эти варианты полностью соответствуют нормам ЕС, включая «третий энергопакет», также как и «Северный поток-2», подчеркнул глава Минпромторга РФ.
TАР стоимостью 4,5 млрд евро является частью проекта «Южный газовый коридор», который позволит поставлять в Европу газ, добываемый на шельфе Каспийского моря. Первоначальная мощность проекта — 10 млрд кубометров газа в год. В дальнейшем мощность трубопровода может быть удвоена.
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