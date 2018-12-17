Орешкин рассказал о пике инфляции в 2019 году

Министр пояснил, что главным "драйвером" роста инфляции является рост цен на плодоовощную продукцию. По его словам, из-за этого часть инфляции первого квартала 2019 года перенеслась в уходящий год.

"Поэтому то ускорение инфляции, которое мы видим сейчас, оно абсолютно не говорит о сохранении этой тенденции в будущем", — сказал Орешкин.

Глава Минэкономразвития подчеркнул, что по сравнению с прогнозом Центробанка , который допускает инфляцию в 6% в 2019 году, ожидания МЭР более оптимистичны.

Ранее Орешкин выразил мнение, что возобновление ЦБ покупок валюты не приведет к ослаблению рубля.