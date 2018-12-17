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Орешкин рассказал о пике инфляции в 2019 году 

Газета.Ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава министерства экономического развития Максим Орешкин заявил, что инфляция в 2019 году на пике, который придется на конец марта, окажется чуть выше 5% в годовом исчислении, передает РИА "Новости".
Министр пояснил, что главным "драйвером" роста инфляции является рост цен на плодоовощную продукцию. По его словам, из-за этого часть инфляции первого квартала 2019 года перенеслась в уходящий год.
"Поэтому то ускорение инфляции, которое мы видим сейчас, оно абсолютно не говорит о сохранении этой тенденции в будущем", — сказал Орешкин.
Глава Минэкономразвития подчеркнул, что по сравнению с прогнозом Центробанка, который допускает инфляцию в 6% в 2019 году, ожидания МЭР более оптимистичны.
Ранее Орешкин выразил мнение, что возобновление ЦБ покупок валюты не приведет к ослаблению рубля.
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