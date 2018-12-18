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Президент Мексики вернет в бюджет часть своей зарплаты 

РИА Новости + ещё 2 4 часа назад
Фото: AP Photo / Marco Ugarte
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил во вторник, что возвращает в бюджет часть своей первой зарплаты.
По его словам, он получил более 76 тысяч песо (3,8 тысячи долларов), из которых вернет назад 22,3 тысячи (1,1 тысячи долларов). Как пояснил Лопес Обрадор, первая часть его зарплаты за 15 дней декабря была выплачена по старому законодательству, не учитывающему уменьшение зарплаты главы государства.
"Меня обогатили. Но это (выплата) было определено старым законом. Согласно изменениям, сделанным в соответствии с планом экономии, я должен получить 53,846.30 песо, поэтому я возвращаю 22,313.29 песо", — сказал президент на своей традиционной ежедневной пресс-конференции.
Лопес Обрадор также призвал остальных чиновников последовать его примеру и вернуть переплату своих зарплат за декабрь государству.
Ранее Лопес Обрадор срезал себе вознаграждение за труд, оставив только 40% того, что получал его предшественник Энрике Пенья Ньето в месяц, а именно 108 тысяч песо (около 5,3 тысячи долларов).
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