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Венесуэла столкнулась с угрозой дефолта 

Lenta.ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: Reuters
Пять инвестфондов требуют от правительства Венесуэлы досрочно погасить бонды и выплатить проценты после очередного пропуска платежа, сообщает Reuters.
Речь идет о евробондах на 1,5 миллиарда долларов со сроком погашения в 2034 году. Венесуэла не выплатила в срок по ним 140 миллионов долларов.
Как заявил Марк Стенкил из юридической фирмы Robbins Russell, представляющей инвесторов, требование — это первый шаг, чтобы вернуть свои вложения, дальше возможен судебный иск. Он отметил, что, к сожалению, «Венесуэла не может платить по своим обязательствам и находится в дефолте».
Отмечается, что, согласно закону, страна обязана выполнить эти требования незамедлительно, но, вероятнее всего, выплат не будет, и начнется многолетняя судебная тяжба.
Этот шаг может спровоцировать аналогичные требования и со стороны других инвесторов. Всего в обращении находится гособлигаций на 60 миллиардов долларов.
Ранее отмечалось, что инфляция в Венесуэле достигла 1,3 миллиона процентов в годовом выражении. В сентябре этого года она выросла на 228 процентов, в октябре — на 148 процентов, а в ноябре — на 144 процента.
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