Венесуэла столкнулась с угрозой дефолта

Пять инвестфондов требуют от правительства Венесуэлы досрочно погасить бонды и выплатить проценты после очередного пропуска платежа, сообщает Reuters

Речь идет о евробондах на 1,5 миллиарда долларов со сроком погашения в 2034 году. Венесуэла не выплатила в срок по ним 140 миллионов долларов.

Как заявил Марк Стенкил из юридической фирмы Robbins Russell, представляющей инвесторов, требование — это первый шаг, чтобы вернуть свои вложения, дальше возможен судебный иск. Он отметил, что, к сожалению, «Венесуэла не может платить по своим обязательствам и находится в дефолте».

Отмечается, что, согласно закону, страна обязана выполнить эти требования незамедлительно, но, вероятнее всего, выплат не будет, и начнется многолетняя судебная тяжба.

Этот шаг может спровоцировать аналогичные требования и со стороны других инвесторов. Всего в обращении находится гособлигаций на 60 миллиардов долларов.

Ранее отмечалось, что инфляция в Венесуэле достигла 1,3 миллиона процентов в годовом выражении. В сентябре этого года она выросла на 228 процентов, в октябре — на 148 процентов, а в ноябре — на 144 процента.