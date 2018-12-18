Бензиновая диета: на сколько подорожают продукты

Ситуация на российском рынке топлива грозит простым потребителям ростом цен в магазинах, в первую очередь — на продовольственные товары. Нефтяники уже направили в правительство письмо, в котором предупредили о возможном удорожании на товары повседневного спроса. Рост цен на топливо на 30% может спровоцировать удорожание товаров повседневного спроса. Дело в том, что на фоне заморозки розничных цен на бензин нефтяники хотят заработать на корпоративных клиентах. В числе которых компании транспортного сектора, производственные предприятия и торговые компании. В конечном итоге это может негативно отразиться на простых потребителях.

Тревогу уже бьют представители сферы логистики, ритейла и поставщики продуктов. Ассоциации транспортно-логистических, производственных и торговых компаний предупредили премьера Дмитрия Медведева о последствиях ужесточения условий по покупке корпоративными клиентами топлива у нефтяных компаний. Письмо подписали, в частности, руководители Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ), Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), «Руспродсоюза»», пишет газета «Коммерсант»

В себестоимости услуг профессиональных автоперевозчиков затраты на топливо занимают порядка четверти, а из-за ужесточения корпоративных программ в ноябре эти расходы выросли в среднем на 30%, ссылается издание на письмо ассоциации.

Транспортные компании не смогут удерживать цены при таком росте себестоимости. В результате цена транспортных услуг может вырасти минимум на 10%, что скажется и на розничных ценах на товары,

предупреждают авторы документа. Ассоциации просят Дмитрия Медведева поручить провести встречу с топливными компаниями для обсуждения ситуации и условий сотрудничества. Письмо было отправлено 14 декабря, уточнила исполнительный директор СЭЛ Ольга Федоткина.

Ранее сообщалось, что глава правительства обязал Минэнерго ФАС заключить соглашения с нефтяными компаниями о мерах по стабилизации цен на топливо. Нефтяники должны снизить цены на бензин до майского уровня и не повышать их до конца года. В 2019 году, по замыслу правительства, повышение стоимости моторного топлива может быть не выше уровня инфляции. В противном случае премьер оставляет за собой право ввести запретительные экспортные пошлины на нефтепродукты.

«Лукойл», «Роснефть», Соответствующее постановление было подписано в ноябре. В документе указан перечень нефтяных компаний, с которыми заключается соглашение: «Газпромнефть» «Сургутнефтегаз» и другие.

«Если я увижу, что все-таки эти соглашения не действуют, или во всяком случае размываются, не важно, какая компания будет это делать, в конечном счете это все равно будет видно по ценам, которые будут складываться у продавцов, покупателей, а самое главное — на бензоколонках, потому что в конечном счете именно эта цена волнует потребителей. Тогда придется принять решение именно о том, о чем я сказал: подписать постановление о введении запретительных экспортных пошлин. Но надеюсь, что до этого не дойдет и соглашение будет выполняться надлежащим образом», — подчеркнул Медведев.

Договоренности с нефтяными компаниями о стабилизации цен на моторное топливо в РФ были достигнуты на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака в конце октября. Так, правительство и нефтяники договорились, что последние снизят цены до майского уровня (в этом месяце бензин в среднем по стране стоил 42,3 рубля за литр, дизель — 43,91 руб.) и до конца года будут держать их на этом уровне.

С 1 января 2019 года на фоне повышения НДС (с 18% до 20%) нефтяным компаниям разрешено повысить цены на 1,7%, в феврале предусмотрена индексация на уровень инфляции.

Удорожание товаров сильно ударит по кошельку россиян, которые и так тратят на продукты около 31,2% своих доходов, говорится в исследовании РИА «Новости»

При этом по информации исследовательского центра «Ромир», средний чек пошел в рост.

«В ноябре среднестатистический российский горожанин за один поход в магазин потратил 528 рублей, что на 4,6% больше, чем месяцем ранее. Ноябрьский рост размера среднего чека, как и общий рост повседневных расходов, связан с начавшейся предпраздничной закупкой, которую обычно практикуют россияне. Однако в этом году потребительские аппетиты наших соотечественников выглядят скромнее, чем годом ранее. За год средний чек потерял 2,8% от своих прошлогодних объемов», — говорится в материалах компании.

Сообщается, что в течение последнего осеннего месяца средний чек рос повсеместно — во всех федеральных округах и типах городов. Самыми расточительными по итогам ноября себя показали жители Приволжского округа, где чек вырос на 7,1%, и Сибири, где единоразовые траты покупателей увеличились на 7,8%. На юге страны средний чек прибавил в ноябре 4,4%, а на Дальнем Востоке — 4,3%. Жители Уральского региона тратили за один поход в магазин в ноябре на 3,3% больше, чем в октябре. А вот потребители центрального региона и северо-запада страны увеличили размер своего чека всего на 2%