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Украина продлила эмбарго на ввоз продовольственных товаров из России до 2020 года 

ТАСС + ещё 9 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Кабинет министров Украины продлил действие постановления о запрете ввоза товаров из России до 2020 года. Соответствующее решение было принято в среду на заседании правительства Украины.
В среду кабмин внес изменения в свое постановление от 30 декабря 2015 года "О запрете ввоза на таможенную территорию товаров происхождением из России", согласно которым "его действие продлено до 31 декабря 2019 года включительно". В тексте документа также изменена формулировка условия прекращения действия эмбарго. Так, предусмотрено, что данное постановление утратит силу с 1 января 2020 года или после "прекращения применения Россией дискриминационных и недружественных действий по отношению к Украине".
Всего в списке более 30 видов товаров. В частности, запрещаются к ввозу хлебобулочные, мучные кондитерские изделия, шоколадные конфеты, мясо, рыба, кофе, чай черный, продукты детского питания, сигареты с фильтром, пиво, водка, а также ряд других товаров. В списке также запрет на ввоз железнодорожного оборудования: локомотивы, поезда, вагоны и стрелочные переводы.
С 1 января 2016 года в связи с вступлением в силу экономической части соглашения об Ассоциации Украины с ЕС Россия для защиты экономических интересов страны приостановила действие договора о зоне свободной торговли (ЗСТ) в отношении Украины. Кроме того, с начала 2016 года на Украину распространилось продовольственное эмбарго, введенное правительством РФ в ответ на санкции европейских стран в отношении России, действующие с августа 2014 года. Под запрет попал ввоз украинского мяса, колбас, рыбы и морепродуктов, овощей, фруктов, молочной продукции. Украина, в свою очередь, приняла постановление "О запрете ввоза на таможенную территорию товаров происхождением из России", которое вступило в силу с 10 января 2016 года.
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