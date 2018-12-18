Украина продлила эмбарго на ввоз продовольственных товаров из России до 2020 года

Кабинет министров Украины продлил действие постановления о запрете ввоза товаров из России до 2020 года. Соответствующее решение было принято в среду на заседании правительства Украины.

В среду кабмин внес изменения в свое постановление от 30 декабря 2015 года "О запрете ввоза на таможенную территорию товаров происхождением из России", согласно которым "его действие продлено до 31 декабря 2019 года включительно". В тексте документа также изменена формулировка условия прекращения действия эмбарго. Так, предусмотрено, что данное постановление утратит силу с 1 января 2020 года или после "прекращения применения Россией дискриминационных и недружественных действий по отношению к Украине".

Всего в списке более 30 видов товаров. В частности, запрещаются к ввозу хлебобулочные, мучные кондитерские изделия, шоколадные конфеты, мясо, рыба, кофе, чай черный, продукты детского питания, сигареты с фильтром, пиво, водка, а также ряд других товаров. В списке также запрет на ввоз железнодорожного оборудования: локомотивы, поезда, вагоны и стрелочные переводы.