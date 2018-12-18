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Саудовская Аравия приняла дефицитный бюджет 

News.ru + ещё 2 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Правительство Саудовской Аравии приняло крупнейший бюджет в истории страны с дефицитом, сообщил правящий монарх Салман ибн Абдель Азиз Аль-Сауд.
Доходы королевства на 1440−1441 финансовый год (по исламскому календарю Хиджра, начался 11 сентября 2018) составят 975 млрд саудовских риалов (около $215 млрд), пишет РИА Новости. Расходы нефтяной страны превысят триллион риалов (примерно $294 млрд).
Ранее News.ru сообщал о сокращении саудитами поставок нефти США. Объём экспорта жидких углеводородов в Соединённые Штаты может достичь минимальных значений за 30 лет.
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