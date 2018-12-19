Минфин займет в надежде на рост инфляции

С 19 декабря Минфин планирует ежемесячно предлагать на аукционах инфляционные ОФЗ (ОФЗ-ИН), сообщило министерство. На этот инструмент Минфин возлагал «больше надежд» и не удовлетворен тем, как он развивается, сетовал на прошлой неделе директор департамента госдолга Константин Вышковский (цитата по ТАСС ).

Минфин начал размещать инфляционные ОФЗ в 2015 г. и зарегистрировал два выпуска по 150 млрд руб. с погашением в 2023 и 2028 гг. Пятилетний выпуск уже размещен полностью, а вот из 10-летних бумаг в обращении пока находятся ОФЗ на 76,9 млрд руб. Последний раз Минфин выходил с ними на рынок в июле, разместив бумаги на 15 млрд руб.

Спрос на такие инструменты обычно растет, когда высока неопределенность, особенно относительно роста цен, указывает главный экономист «ВТБ капитала» по России Александр Исаков . Номинал инфляционных облигаций индексируется на величину инфляции, а вслед за ним меняется и купонный доход, объясняет аналитик Росбанка Юрий Тулинов : «В условиях ускорения инфляции они дают инвестору возможность обезопасить вложения, а Минфину — рассчитывать на более высокий спрос». При резком ослаблении рубля шансы на переоценку этих бумаг заметно ниже и даже, напротив, риск инфляции возрастает, а с ним и цены ОФЗ-ИН, отмечает руководитель направления по анализу долговых рынков BCS Global Markets Мария Радченко

Алексей Заботкин. С учетом ожидаемого скачка цен в начале 2019 г. после повышения НДС у ОФЗ-ИН есть хорошие шансы найти покупателей, считает Тулинов. Решение Минфина объясняется ожиданием сильного ускорения инфляции в первом полугодии 2019 г., соглашается руководитель дирекции анализа долговых инструментов банка «Уралсиб» Ольга Стерина . В ноябре инфляция ускорилась до 3,8% в годовом выражении. В I квартале 2019 г. она превысит 5%, а в среднем за год составит 5–5,5%, говорил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ