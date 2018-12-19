Минфин займет в надежде на рост инфляции 

С 19 декабря Минфин планирует ежемесячно предлагать на аукционах инфляционные ОФЗ (ОФЗ-ИН), сообщило министерство. На этот инструмент Минфин возлагал «больше надежд» и не удовлетворен тем, как он развивается, сетовал на прошлой неделе директор департамента госдолга Константин Вышковский (цитата по ТАСС).
Минфин начал размещать инфляционные ОФЗ в 2015 г. и зарегистрировал два выпуска по 150 млрд руб. с погашением в 2023 и 2028 гг. Пятилетний выпуск уже размещен полностью, а вот из 10-летних бумаг в обращении пока находятся ОФЗ на 76,9 млрд руб. Последний раз Минфин выходил с ними на рынок в июле, разместив бумаги на 15 млрд руб.
Спрос на такие инструменты обычно растет, когда высока неопределенность, особенно относительно роста цен, указывает главный экономист «ВТБ капитала» по России Александр Исаков. Номинал инфляционных облигаций индексируется на величину инфляции, а вслед за ним меняется и купонный доход, объясняет аналитик Росбанка Юрий Тулинов: «В условиях ускорения инфляции они дают инвестору возможность обезопасить вложения, а Минфину — рассчитывать на более высокий спрос». При резком ослаблении рубля шансы на переоценку этих бумаг заметно ниже и даже, напротив, риск инфляции возрастает, а с ним и цены ОФЗ-ИН, отмечает руководитель направления по анализу долговых рынков BCS Global Markets Мария Радченко.
С учетом ожидаемого скачка цен в начале 2019 г. после повышения НДС у ОФЗ-ИН есть хорошие шансы найти покупателей, считает Тулинов. Решение Минфина объясняется ожиданием сильного ускорения инфляции в первом полугодии 2019 г., соглашается руководитель дирекции анализа долговых инструментов банка «Уралсиб» Ольга Стерина. В ноябре инфляция ускорилась до 3,8% в годовом выражении. В I квартале 2019 г. она превысит 5%, а в среднем за год составит 5–5,5%, говорил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексей Заботкин.
ОФЗ с фиксированным номиналом Минфин все еще размещает с переменным успехом и теперь он, по-видимому, пытается покрыть расходы бюджета, предложив инфляционные бумаги, указывает портфельный управляющий УК «Райффайзен капитал» Константин Артемов. Он полагает, что Минфин, в частности, ориентируется на НПФ. «Такие бумаги защищают инвесторов в периоды падения рынка и были бы интересны пенсионным фондам. У нас такие бумаги в портфеле есть», — сказал исполнительный директор НПФ «Сафмар» Евгений Якушев.