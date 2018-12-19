Желтые жилеты обвалили экономический рост Франции наполовину

Прогноз роста в IV квартале снижен до 0,2%.

Протесты желтых жилетов во Франции сократят рост экономики в этом квартале вдвое, сообщает статистический институт Insee, описывая влияние недавних демонстраций. Рост в IV квартале замедлится до 0,2%, хотя в октябре институт прогнозировал что темпы роста экономики сохранятся на уровне 0,4%.

Понижение прогноза связано с влиянием протестов на промышленное производство и деятельность в сфере услуг. Сводный индекс менеджеров по закупкам Франции в декабре упал самыми быстрыми за 7 лет темпами и сейчас находится на уровне, предполагающем сокращение.