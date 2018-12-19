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Желтые жилеты обвалили экономический рост Франции наполовину 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Прогноз роста в IV квартале снижен до 0,2%.
Протесты желтых жилетов во Франции сократят рост экономики в этом квартале вдвое, сообщает статистический институт Insee, описывая влияние недавних демонстраций. Рост в IV квартале замедлится до 0,2%, хотя в октябре институт прогнозировал что темпы роста экономики сохранятся на уровне 0,4%.
Понижение прогноза связано с влиянием протестов на промышленное производство и деятельность в сфере услуг. Сводный индекс менеджеров по закупкам Франции в декабре упал самыми быстрыми за 7 лет темпами и сейчас находится на уровне, предполагающем сокращение.
Согласно прогнозу Insee, падение будет временным, ожидается возвращение к росту на 0,4% в первом квартале 2019 года, а затем рост еще на 0,3%. Согласно последнему опросу экономистов Bloomberg, годовой рост составит 1,6%, что соответствует темпам 2018 года.
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