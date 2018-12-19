Реальные доходы россиян снова упали

Реальные располагаемые доходы россиян (за вычетом обязательных платежей и с поправкой на инфляцию) в ноябре 2018 года снизились на 2,9 процента по сравнению с октябрем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что снижение в годовом выражении также составило 2,9 процента. В номинальном выражении доходы населения в ноябре 2018 года составили 32 тысячи 322 рубля — это на 1,9 процента ниже, чем в октябре. При этом в годовом выражении рост составил 3 процента.

Рост средней зарплаты в ноябре 2018 года (42 тысячи 750 рублей) составил 8,6 процента в номинальном и 4,6 процента в реальном выражении к ноябрю 2017 года. По сравнению с октябрем этого года рост составил 1 процент в номинальном и 0,5 процента в реальном выражении.